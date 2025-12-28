בג"ץ דחה הבוקר (ראשון) את העתירות נגד מינוי דוד זיני לתפקיד ראש שב"כ.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, סבר בדעת מיעוט כי ההחלטה מעוררת קושי שמצדיק הוצאת צו על-תנאי המורה לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת לצורך השלמת הנמקתה.

אלא שעמית היה בדעת מיעוט. המשנה לנשיא, השופט נועם סולברג, מתח ביקורת על העתירה ונימוקיה. "במקרה שלפנינו - חידוש לרעה. לא זו בלבד שהעותרים תומכים יתדותיהם בשלל כתבות עיתונאיות, אלא שהם עושים כן אף באשר לסוגיות שלגביהן 'בעלי השמועה' עצמם קיבלו פתחון פה במסגרת הליך המינוי, ואמרו דברים מנוגדים בתכלית לאותם פרסומים תקשורתיים", כתב סולברג.

"כך, למשל, בפי העותרים טענות שלפיהן הסתיר זיני מידע מן הרמטכ"ל, כמו גם לגבי נסיבות סיום שירותו הצבאי. אמנם, בתקשורת התפרסמו בנושא פרסומים מטרידים; די היה בהם, עבור חלק מן העותרים, על מנת לכנות את זיני, חזור ושנֹה, בתואר 'שקרן', על הטיותיו. אלא מאי? הרמטכ"ל התייצב לפני הוועדה, ובמסגרת דבריו, שאותם קיבלה הוועדה, הציג גרסה שונה בתכלית לגבי אותן התרחשויות - כזו שלפיה הן התנהלות זיני סביב המינוי, הן נסיבות סיום שירותו - היו תקינים לחלוטין. האמנם סבורים העותרים כי אף הרמטכ"ל ראוי לתואר הנ"ל, שאותו 'חילקו' בנדיבות לזיני? כלום יש הצדקה להניח כי הרמטכ"ל לא אמר אמת, שעה שהתייצב לפני הוועדה המייעצת?", תהה השופט.

גם השופט דוד מינץ תמך בעמדה זו של השופט סולברג והצטרף לדעתו.