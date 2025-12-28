הרב שמואל אליהו התייחס בתוכניתו בגלי ישראל לדברים שיוחסו בנוגע לשיטת אביו, הרב מרדכי אליהו, לגבי בישולי עכו"ם בטחינות.

הרב הבהיר כי "היום, זה בשונה מהתקופה של אבא, הרב. היום רוב החברות שמייצרות טחינות, מייצרות אותן במכונה, וזה כבר כוח כוחו".

לדבריו, "כל דבר שהוא כוח כוחו, לא נחשב בישולי עכו"ם. אמנם, אני לא בדקתי איזה מפעלים מייצרים בכוחו ואיזה לא. מכל המפעלים הגדולים שראיתי, זה עובד במערכת מכנית גדולה אוטומטית, כך שאין היום ברוב הטחינות בארץ בעיה של בישולי עכו"ם".

עם זאת, הרב סייג את דבריו ואמר, "להגיד באופן קטגורי שכל החברות מותרות - אין לי עדיין מספיק בדיקות לומר את זה. אבל כן, בהחלט ראיתי שרוב החברות - זה אוטומטי".