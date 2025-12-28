נמשך העימות החריף בקואליציה סביב חוק "סניגור בחקירה" שמקדם שר המשפטים יריב לוין.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיש ערר על החלטת ועדת השרים לחקיקה לקדם את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

בסביבת שר המשפטים תקפו את בן גביר בחריפות וטענו כי מדובר במהלך שפוגע באוכלוסיות מוחלשות. לדבריהם, השר לביטחון לאומי מתנגד לחוק תוך "כניעה לתכתיבי המשטרה", כלשונם, ומציג נימוקים שאינם משקפים את תוכן ההצעה.

מנגד, מקורבי בן גביר טענו כי קידום החוק מהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה. לטענתם, "הנתונים מוכיחים בבירור: בין 30% ל-50% מהפיגועים בשנים האחרונות וכ-80% מהפשיעה הפלילית בוצעו על ידי שב"חים, ולמרות זאת יריב לוין מבקש להצמיד להם עורך דין בתוך חדר החקירות". עוד נטען כי "מדובר בטירוף מוחלט שאינו משקף מדיניות ימין".

בסביבת השר לוין דחו את הדברים בחריפות ומסרו כי מדובר בטענות שקריות. לדבריהם, "חוק סניגור בחקירה מחריג במפורש עבירות ביטחון, ולכן אינו חל כלל על חקירות טרור או עבירות ביטחוניות חמורות".

בלשכת לוין חזרו והדגישו כי הצגת החוק ככזה שמסכן את ביטחון המדינה היא הטעיה, וכי ההצעה נועדה להסדיר זכויות בסיסיות בהליכי חקירה פליליים רגילים בלבד, ללא כל פגיעה ביכולת האכיפה בעבירות ביטחוניות.