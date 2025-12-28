חודשיים וחצי עברו מאז נפגשו שתי הקבוצות הגדולות של ת"א, מכבי והפועל, למשחק דרבי ביניהן.

שחקני הקבוצות עלו אל כר הדשא, האוהדים הגיעו בהמוניהם וכולם היו ערוכים לשריקת הפתיחה אך זו מעולם לא נשרקה.

היה זה כאשר אוהדי הפועל ת"א גרמו לפיצוץ המשחק עוד בטרם נשרקה שריקת הפתיחה, כאשר השליכו אבוקות ורימוני עשן אל עבר כר הדשא ובכך גרמו לפציעתם של שוטרים ואוהדים ומשכך החליטו במשטרת ישראל שלא לאשר את קיום משחק הדרבי במסגרת ליגת העל בין השתיים.

היום (ראשון) נקבע כי מכבי והפועל ת"א תפגשנה פעם נוספת העונה, כשזה יקרה כבר בשלב שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל.

היה זה כאשר השתיים הוגרלו למשחק ביניהן בהגרלה שנערכה היום במשרדי ההתאחדות לכדורגל, כאשר שבוע לאחר מכן, יתקיים משחק דרבי תל אביבי גם במסגרת ליגת העל בכדורגל.

מדובר למעשה לא רק באחד המפגשים הגדולים ביותר שההגרלה הייתה יכולה לספק, אלא כזה שמתקיים בשלב מוקדם של הגביע, כאשר הפעם הקודמת בה נפגשו השתיים במסגרת גביע המדינה בכדורגל הייתה בגמר הגביע בעונת 2020/21, אז ניצחה מכבי בתוצאה 1:2 בתום הארכה.

פיצוץ משחק הדרבי התל אביבי במסגרת ליגת העל לפני כחודשיים וחצי, גורם לכך שמשחק ישיר על הכרטיס לשלב הבא בגביע המדינה, יהיה משחק הדרבי התל אביבי הראשון העונה.

מלבד משחק הדרבי התל אביבי, יתר קבוצות ליגת העל קיבלו הגרלות קלות יחסית.

מחזיקת הגביע, הפועל באר שבע הוגרלה מול יריבה מליגת העל בדמותה של הפועל ירושלים ואילו בית"ר ירושלים שצלחה אמש משחק מול יריבה עיקשת מליגת העל בדמותה של הקבוצה הצפונית מטבריה, תצפין שוב למשחק במסגרת הגביע, כשתשחק מול קריית שמונה.

משחק נוסף שיתקיים על טהרת ליגת העל יהיה בין העולה החדשה הפועל פתח תקווה לאחרונה בטבלת ליגת העל, בני ריינה, כאשר בשלב רבע הגמר תהיינה בטוח 2 קבוצות מהליגות הנמוכות כשבני יהודה תתמודד מול מוליכת הליגה הלאומית מכבי הרצליה ואילו כפר קאסם תארח את הפועל כפר סבא.

הגרלת שמינית הגמר המלאה:

הפועל רעננה - מכבי חיפה

מכבי נתניה - מכבי יפו

הפועל תל אביב - מכבי תל אביב

בני יהודה - מכבי הרצליה

הפועל באר שבע - הפועל ירושלים

קריית שמונה - בית"ר ירושלים

מ.ס כפר קאסם - הפועל כפר סבא

הפועל פתח תקווה - בני ריינה