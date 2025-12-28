שוטר שפעל באזור עטרות בירושלים נדרס על ידי נהג שנמלט מזירת האירוע. המכונית של הדורס נתפסה על ידי המשטרה.

כוחות גדולים שהוזעקו לאזור פתחו בסריקות בניסיון לאתר את החשוד במעשה. המשטרה חוקרת את הרקע לאירוע.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בשוטר ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים. פראמדיק מד"א לישי שמש וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א יענקי גרינוולד, סיפרו: "חברנו לפצוע וראינו אותו מתהלך כשהוא סובל מחבלות קלות בגופו. הוא סיפר לנו שהוא נפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קל".