משפחתו וקהילתו של סמ"ר איתן דישון הי"ד יצאו בימים אלו בקמפיין גיוס המונים להקמת בית כנסת בשכונת נוף ציון בירושלים, שיישא את שמו - “אור איתן”.

מטרת הקמפיין היא להנציח את דמותו של איתן בדרך שממשיכה את חייו: תורה, תפילה, שמחה וחיבור לכלל ישראל.

זה לא רק בית כנסת - זו בחירה לחזק את העם, את העיר, ואת הזיכרון.

איתן, לוחם ומפקד נמר, היה בן תורה ואיש של עומק פנימי ושמחה. גם ברגעים הפנויים בחר בלימוד, התמיד, שאל והעמיק, והיה דמות מעוררת השראה לסובבים אותו. לאחר השבעה באוקטובר פעל מתוך הבנה מלאה של הסכנה ומתוך תחושת שליחות ברורה - “להיות כללי, למען עם ישראל”.

איתן נפל בקרב בג’באליה, כשהוא ממלא את תפקידו באומץ, באחריות ובאמונה.

החיבור של איתן לשכונת נוף ציון היה עמוק ומשמעותי. הוא גדל בשכונה, היה מהילדים הבוגרים הראשונים שלה, והיה קשור במיוחד לבית הכנסת ולחיי הקהילה. נוף ציון הייתה עבורו בית של תורה, ערכים ושייכות - מקום שבו חי, התפתח ונתן מעצמו לאחרים.

הצטרפו עכשיו ובנו איתנו מקום של אחדות, שייכות וקדושה - ממש כמו שאיתן חי.

שכונת נוף ציון מהווה נקודת התיישבות יהודית משמעותית במזרח ירושלים - שכונה חלוצית המחזקת את האחיזה היהודית בעיר הבירה ומבוססת על קהילה ערכית, מחוברת לתורה ולארץ. עבור תושביה, נוף ציון איננה רק מקום מגורים, אלא שליחות של בניין, התיישבות ואחריות לאומית. הקמת בית הכנסת “אור איתן” בלב השכונה מבטאת את החיבור שבין הנצחה אישית לבין חיזוק ההתיישבות והזהות היהודית בירושלים.

מזמינים אתכם להצטרף לקמפיין גיוס ההמונים, לקחת חלק בבניית בית הכנסת ולהיות שותף בהפיכת זכרו של איתן לאור חי, בונה ומאיר - זיכרון שממשיך חיים, תורה וחיבור בלב ירושלים.

הנציחו את איתן - בנו איתנו בית של תורה, תפילה ואור בלב ירושלים.