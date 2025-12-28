הפגנת הפלג הירושלמי דוברות המשטרה

עימותים קשים התפתחו היום (ראשון) בצומת גבעת שמואל, במהלך הפגנה שקיים הפלג הירושלמי במחאה על מעצר עריקים חרדים.

לפי הודעת המשטרה, קצין משטרה שהגיע למקום הכריז על ההפגנה כבלתי חוקית, לאחר שהמפגינים סירבו להתפנות מהכביש וחסמו את התנועה.

על פי הדיווח, חלק מהמפגינים קראו לעבר השוטרים "נאצים", ושלושה מהם נעצרו בגין הפרת הסדר.

תיעוד שפורסם מהאירוע מעורר סערה ברשתות החברתיות, ובו נראה אחד השוטרים כשהוא סוטר לילד צעיר, חונק אותו ומטיח אותו בעוצמה על הקרקע.

אחרי פרסום התיעוד המפכ"ל, רנ"צ דני לוי, הורה לתחקר את האירוע במידי והורה כי עד סיום הבדיקה, יורחק הלוחם מפעילות מבצעית.

מנהיג הקבוצה, הרב עזריאל אויערבך, הורה לתלמידיו מכל רחבי הארץ לחסום כבישים באזור בני ברק, זאת בעקבות מעצרם של מספר תלמידי ישיבה חרדים המוגדרים עריקים.

גם בשבוע שעבר חסמו חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי את כביש 4 לכיוון צפון, סמוך לבני ברק, במחאה נגד חוק הגיוס ומעצר עריקים.