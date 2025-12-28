המרדף ומעצר הנהג בן ה-13 דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה אחר הצהריים (ראשון) תיעוד ממרדף שהתנהל ביום שישי האחרון במסגרת מבצע אכיפה נרחב באזור הפזורה הבדואית בנגב, במסגרת מבצע "סדר חדש".

לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול, יחד עם שוטרי מחוז דרום והיחידה האווירית של המשטרה, ביצעו אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה חמורות, תוך הסתייעות בכלי שטח משטרתיים והכוונה אווירית של היחידה האווירית.

במהלך המבצע זיהו הלוחמים רכב חשוד שסירב לעצור. לאחר מרדף קצר, הרכב נחסם ונעצר. בבדיקה התברר כי הנהג הוא קטין בן 13, ולצידו אחותו בת ה-15.

נציג משפחה הוזמן למקום, והרכב, שלא היה בעל רישוי תקף, הוחרם והורד מהכביש. הקטין הועבר בליווי הנציג להמשך טיפול בתחנת המשטרה הקרובה.

בסיום המבצע, דווח כי מספר כלי רכב ורכבי שטח הוחרמו, אחרים הושבתו, ונהגים זומנו לדין בגין עבירות תנועה חמורות.

מהמשטרה נמסר, "שוטרי משטרת ישראל ולוחמי מג"ב ימשיכו לפעול באזור הנגב, לאכיפת החוק ולמניעת עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים".