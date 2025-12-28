שורד השבי אלי-ה כהן נפגש יחד עם ארוסתו זיו עבוד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הפגישה התקיימה באחוזת מאר-א-לאגו שבפלורידה, ביוזמתו של איש העסקים שלומי איבגי.

במהלך הארוחה המשותפת שיתף כהן את טראמפ בפרטי השבי שעבר ובמשמעות החשובה שיש להפצת סיפורו והודה לו על העשייה שלו למען ישראל.

כהן הדגיש בפני טראמפ כי "אסור לשכוח שעדיין נשאר חטוף אחד בשבי". הנשיא אמר לאליה שהוא צופה לו גדולות.

לאחר המפגש אמר כהן: "כל כך חשוב בשבילי להבין שכל העשייה שלנו היא לא חינם, שאנחנו מסבירים לכולם שמה שעברנו באותו יום ארור של השבעה באוקטובר יכל לקרות לכל אחד אחר, ושהנשיא טראמפ שומע את זה ומבין כמה זה חשוב לעמוד לצד ישראל זה שווה את הכל!"