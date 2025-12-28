פרסום ראשון: מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם הערב (ראשון) על שמונה תחומי שיפוט חדשים ביהודה ושומרון, מהלך שמבשר התקדמות משמעותית בהסדרת יישובים וקידום בנייה באזור.

ההחלטה התקבלה לאחר עבודה ממושכת של מינהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי.

במסגרת ההחלטה, הוגדרו שישה יישובים חדשים בתחומי חמש מועצות אזוריות שונות: בהר חברון - היישוב יונדב, בגוש עציון - גבעות, במועצה האזורית מגילות - קדם ערבה, בבקעת הירדן - ייט"ב מערב, ובשומרון - היישוב הר עיבל והיישוב חומש המתחדש, לאחר שתחום שיפוטו בוטל במסגרת תכנית ההתנתקות לפני כ-20 שנה.

בנוסף, במועצה האזורית בנימין נחתמו שני תחומים נוספים: היישוב בני אדם מההתיישבות הצעירה קיבל הכרה סופית, ותחום השיפוט של היישוב עפרה הורחב.

במשרד הביטחון הדגישו כי המשמעות המעשית של המהלך היא אפשרות לקדם תכנון ובנייה נרחבים ומיידיים ביישובים אלה, בהתאם להליכי התכנון האזרחי.

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בירך על ההחלטה ואמר, "חתימת האלוף על שמונת תחומי השיפוט החדשים הוא עוד צעד משמעותי במהפכה שאנחנו מבצעים ביהודה ושומרון. אין מרגש מלראות את היישובים הולכים ומוסדרים ובפרט השיבה ליישוב חומש, סמל לגבורה ולרוח היהודית. אנחנו מקדמים את הריבונות דה-פקטו בשטח כדי למנוע כל אפשרות להקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון. אני מודה לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים החשובים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן מסר: "זהו רגע היסטורי ומרגש להתיישבות בשומרון וביהודה ושומרון כולה. החתימה על תחומי השיפוט החדשים ובראשם חומש המתחדש והישוב הר עיבל היא תיקון עוול היסטורי וחיזוק ברור של ההתיישבות, הביטחון והצדק. אחרי עשרים שנה של גירוש והרס המדינה חוזרת לחומש ומחזקת גם את האחיזה בהר עיבל, אתר בעל משמעות לאומית היסטורית וערכית מהמעלה הראשונה. אנו נערכים להעלות את ההתיישבות החדשה".

עוד הוסיף: "אני מברך את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, את מינהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי על הובלת מהלך התיישבותי חשוב ביותר. זה צעד משמעותי בדרך להסדרה מלאה, לפיתוח, לבנייה ולחיזוק הריבונות הישראלית. נמשיך לפעול בנחישות עד שכל היישובים יהיו מוסדרים, מחוברים ומפותחים".