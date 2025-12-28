המאבק סביב חוק הגדלות הרמטכ"ל מגיע לנקודת הכרעה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להעלות את הנושא לדיון והצבעות במליאת הכנסת ביום שלישי הקרוב, זאת לאחר שבועות של ניסיונות להגיע לפשרה מול המתנגדים.

במשרד הביטחון קיוו לרכך את ח"כ עמית הלוי (הליכוד), שהגיש למעלה מ-3,000 הסתייגויות לחוק - מהלך שמעכב את קידומו בלוח זמנים צפוף, לקראת מועד מתקרב של הכרעת בג"ץ בנושא בסוף החודש.

עם זאת, הלוי הבהיר היום במענה לפניית ערוץ 7 כי לא ייסוג מהתנגדותו והבהיר כי ימשיך להתנגד.

הלוי הגיב: "לא הושגה איתי ועם מתנגדי החוק המופקר הזה שום פשרה שמהווה צידוק להמשיך ולקחת עשרות מיליארדים מהלוחמים ומשרתי הקבע ולהעביר אותם לפנסיות התקציביות של ה'לשעברים'. אני מזכיר שגם בג"ץ קבע שמדובר בשוד הקופה הציבורית שבוצע לאורך עשרות שנים והוסתר במכוון ע"י בכירי צהל. אני מאמין שחברי הכנסת לא יתנו את ידם להלבנת הון בהיקף כזה, בוודאי לא בשעת מלחמה בה כספים אלו דרושים להגנת החיילים ולביטחון ישראל בזירות הרבות".

במערכת הביטחון ובממשלה נשמעת ביקורת כלפי יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, שלטענת גורמים מעכב את קידום החוק ולא פעל בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנושא.

שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי לקיים עמו שיחה על מנת להבטיח את המשמעת הקואליציונית בהצבעות הקרובות.