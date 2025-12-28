השתלחות היו"ר מילביצקי ערוץ כנסת

היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, שיגרה הערב (ראשון) מכתב חריף ליו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), בו קבעה כי ההצבעות על תשע פניות תקציביות - אינן תקפות. הסיבה: ההצבעות התקיימו ללא דיון וללא הסבר מינימלי כנדרש.

המכתב נשלח שעות ספורות לאחר עימות סוער בוועדה, במהלכו הוציא היו"ר את ח"כ אורית פרקש-הכהן (כחול לבן) מהדיון, והאופוזיציה נטשה את המקום.

מילביצקי המשיך להעלות פניות תקציביות להצבעה, תוך שהוא תוקף את היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד שלומית ארליך, ומונע ממנה להציג את עמדתה המשפטית.

במכתב הבהירה עו"ד אפיק כי הבעיה איננה בהיעדרות האופוזיציה, אלא בעובדה שלא ניתן כל הסבר לפניות התקציביות, ולא נערך לגביהן דיון.

לדבריה, עו"ד ארליך, שמכהנת כיועצת המשפטית לוועדה מזה חמש שנים, ליוותה את כל הדיונים במקצועיות - אך נמנעה מלהשמיע את עמדתה בשל התנהלות היו"ר.

המכתב הועבר גם ליועץ המשפטי של משרד האוצר ולסגנית הממונה על התקציבים, תוך הדגשה כי מבחינת הכנסת - ההצבעות שבוצעו אינן תקפות.