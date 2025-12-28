מי מאיתנו לא שמע על פרויקט החוות ביהודה ושומרון ששומר על השטחים הפתוחים מפני השתלטות ערבית עוינת. המודל כמעט תואם בין הנקודות. משפחה חלוצה עם עדר כבשים או פרות ומעט מאוד משאבים, שמצליחה לחלוש לבדה תוך מאבק מתמיד על שטח שווה ערך לעיר ממוצעת בישראל.

המאבק על השטחים הפתוחים סיזיפי, מאתגר וכולל התקפות טרור לא מעטות, אלא שמה שעושות חוות ההר בבנימין הינו צעד נועז הרבה יותר. מי שעומד בראש פעילותן של חוות ההר, הוא איתן ברוכי - בן הישוב עמונה ופעיל ותיק בהתיישבות החלוצית.

מתוך הבנה שמרבית החוות כיום ממוקמות בשטחים הפתוחים יותר שדלילים בבנייה ערבית - אך לב בנימין והשומרון, שדרת ההר המרכזית, נשארו עדיין כמעט ריקים מיהודים, החליט ברוכי לפני כשנתיים יחד עם פעילים נוספים להסתער ליעד הבא והקשה ביותר: הבקעה אל עומק השטח.

תא השטח שנבחר - לב בנימין. 2 חוות הוקמו שם בשלב ראשון בחודשים האחרונים: חוות האורנים מזרחית לעפרה לכיוון כביש אלון, וחוות חסד לאברהם בפסגת הר חצור שיוצרת טבעת הגנה סביב בסיס חיל האוויר האסטרטגי הסמוך שהיה מוקף בבנייה ערבית.

מרעה באחת החוות צילום: באדיבות המצלם

פעילות החוות הובילה בתוך זמן קצר לשינוי דרסטי בשטח, אולם במקביל גררה גם סדרת פיגועים כנגד החוות מצד ערביי האזור שהבינו היטב את משמעותן האסטרטגית. אחרי חודשים של מאבק אינטנסיבי, מספר ברוכי לראשונה על המהלך פורץ הדרך וקורא לציבור להירתם גם הוא למערכה.

"כשיצאנו למהלך הזה ידענו שהוא יהיה מאתגר ומורכב, אבל הבנו שזאת השליחות שלנו", מספר ברוכי. "ההתיישבות היום לצערי מעבר לכך שמרוכזת ברובה במובלעות מאחורי גדרות, גם הישובים לרוב ממוקמים ברצועות אורך דקות. למשל באזור שלנו, יישובי כביש 60 וכביש אלון מנותקים אחד מהשני עם גוש ערבי גדול באמצע שמהווה בסיס למדינה פלסטינית".

"את הדבר המסוכן הזה החלטנו לשנות. החוות שהקמנו לא רק באות לשמור על השטחים הפתוחים, אלא גם לשלוח זרועות של התיישבות יהודית לעומק השטח. בין הכפרים, בשטחים שהפכו למבודדים, לפצח את האגוז הכי קשה. החשיבות האסטרטגית של המהלך הזה היא עצומה, ואין קצין אחד בצה"ל שביקר כאן ולא הביע תמיכה נחרצת בו", הוא חושף.

"בדרך לחוות חסד לאברהם אנו חווים כמעט מדי שבוע נחסיונות פיגוע. מטענים, אבנים ובקבוקי תבערה, אבל אנחנו יודעים בבירור שהאש שאנו סופגים הופנתה עד היום לבסיס הבקרה האוירית הסמוך אלינו, שכעת מוגן בתוך שטחי המרעה של החווה. זה נשמע הזוי, אבל ככה זה היום - ההתיישבות היא קו המגן של הכל", אומר ברוכי.

"לתקוע יתד בעומק השטח זה מבצע לוגיסטי מורכב שדורש משאבי עתק. אין לנו תמיכה ממשלתית כלשהי, אנו נמצאים פה נטו כשליחים של עם ישראל. כדי להמשיך קדימה אנו חייבים את ההתגייסות שלכם. ממש כמו בימי הקופה הכחולה - אם כל יהודי ישים כמה שקלים לגאולת הארץ, נצליח בעז"ה לנצח כאן במערכה", חתם ברוכי.

