תושבי להבים עודכנו הערב (ראשון) כי גם מחר לא יתאפשר לתלמידי היישוב לנסוע לבית הספר 'אשל הנשיא' דרך כביש 310.

לפי הדיווח בחדשות 12, הסיבה היא חשש ליידוי אבנים בכביש 310, הסמוך לישוב הבדואי תראבין. המשמעות: מסלול הנסיעה יתארך משמעותית - מכ-20 דקות לשעה וחצי.

ההחלטה נובעת מאירועי אלימות וחשש לשלום הנוסעים לאחר שבסוף השבוע חדרו רעולי פנים מהכפר תראבין ליישוב גבעות בר, גרמו נזקים לכלי רכב - ושרפו אחדים מהם. אירועים דומים התרחשו גם בקיבוץ משמר הנגב, שם הושחתו עשרה כלי רכב.

המשטרה מעריכה כי מדובר בפעולת תג מחיר מצד תושבים מתראבין, בתגובה לפעולות אכיפה ומעצרים שבוצעו בכפר. לפי גורמי ביטחון, גם השב"כ מעורב בחקירת ההצתות וניפוץ כלי הרכב בגבעות בר ובמשמר הנגב.

הבוקר ביקר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בכפר תראבין, בליווי המפכ"ל רנ"צ דני לוי, מפקד המחוז הדרומי וכוחות משטרה גדולים.

במהלך הפעילות נרשמו עימותים עם מקומיים, והמשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות. מספר חשודים נעצרו.

סגן השר אלמוג כהן תקף את סגירת הציר: "סגירת ציר 310 לתנועת אזרחים הוא קו אדום! אסור לאפשר למספר מחבלים לפגוע במרקם החיים בנגב. הפעולה צריכה להיות הפוכה והיא כיתור הכפר ממנו יצאו תוך דגש על הוצאת האמל"ח, מעצר מינהלי למחוללי הטרור, וניקוי יסודי תוך גביית מחיר קשה מאלו שטועים לחשוב בחולשתנו".