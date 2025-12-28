אמילי דמרי בנהר באמסטרדם מתוך האינסטגרם

שורדת השבי אמילי דמארי פרסמה הערב (ראשון) תיעוד כשהיא עומדת סמוך לנהר באמסטרדם, שנה לאחר התקרית האלימה שבה הותקפו מאות אוהדי מכבי תל אביב בעיר בידי פורעים מקומיים.

האירוע הקשה, שבו הושלך אחד אוהדים למים ונדרש לצעוק פרי-פלסטיין", תועד והופץ ברשתות החברתיות.

דמארי מספרת כי בזמן שהייתה כלואה במנהרה בעזה יחד עם רומי גונן, הראו להן המחבלים את התיעוד מהאירוע.

לדבריה, אחד מהם אמר: "תראו איך מרביצים ליהודי הזה כמו חמור", והן נאלצו לשמוע ולספוג את ההשפלה כחלק מתנאי השבי.

שנה לאחר מכן, בחרה דמארי לחזור למקום - והצטלמה בו כשהיא מניפה את ידה הפצועה, שאיבדה שתי אצבעות במתקפת הטרור של 7 באוקטובר.

"אני פה בתעלות מעל הנהר והם שם עדיין בעזה מקללים את היהודים שמרביצים להם. חבר'ה זה ניצחון", אמרה בחיוך.