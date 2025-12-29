מחמוד מרדאווי, מבכירי ארגון הטרור חמאס, האשים את ישראל באי עמידה בהתחייבויות שנקבעו במסגרת הסכם הפסקת האש.

לדבריו, ישראל נוקטת גישה סלקטיבית כלפי סעיפי ההסכם וממשיכה במדיניות של "הרג והרעבה" כלפי האוכלוסייה הפלסטינית.

מרדאווי קרא לממשל האמריקני להפעיל לחץ מדיני על ראש הממשלה בנימין נתניהו ולחייב אותו ליישם את ההסכם במלואו וללא דיחוי.

לדבריו, יישום הסעיפים השונים חיוני למעבר לשלב השני של ההסכם, במטרה להביא לסיום הלחימה ולהקלת הסבל האזרחי בעזה.

בהקשר זה ציין מרדאווי כי יש להקים ועדה פלסטינית לניהול ענייני רצועת עזה, שתשקף לדבריו את רצון העם הפלסטיני.

בתוך כך, חדר המבצעים הממשלתי של הרשות הפלסטינית ברמאללה מסר ביום ראשון כי יש צורך בכ-200 אלף קראוונים כדי לתת מענה לצרכים ההומניטריים של העקורים ברצועת עזה.

לפי ההודעה, מזג האוויר החורפי, הכולל גשמים וסערות, גרם נזקים רבים לאוהלים ולמבני מגורים זמניים, והחמיר את מצבם של אלפי עקורים.