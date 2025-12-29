קרוב ל-200 מדינות חתמו לאחרונה על שורת החלטות מרחיקות לכת במסגרת אמנת הטבק הבינלאומית, במטרה להביא לחיסול תופעת העישון ברחבי העולם.

הצעד הבולט ביותר הוא קריאה מפורשת למדינות להגיש תביעות אזרחיות נגד חברות הסיגריות, בדרישה להשיב את העלויות הבריאותיות שנגרמות מהעישון. על פי הרחבת סעיף 19 לאמנה, תביעות אלו עשויות להניב הכנסות של מאות מיליוני דולרים לקופות הבריאות של המדינות.

"בישראל תביעות אלו יכולות להניב סכומים של 40 מיליארד ₪ ואף יותר מכך, בהתחשב בנטל הכבד של העישון על מערכות הבריאות בישראל", אמר עו"ד עמוס האוזנר, הפעיל בנושא, בראיון לערוץ 7.

לדבריו, העישון בישראל נפוץ במיוחד: "בישראל מדובר בשיעור גבוה יחסית של מעל 20% עישון, ובשירותי בריאות מרובים ויקרים, כאשר ניתן לחשב את הנזק הנגרם כתוצאה מעישון, בעוד חברות הסיגריות מרוויחות סכומי עתק מן העישון".

האוזנר הפנה למחקר שנערך לאחרונה בישיבות חרדיות, ואשר מצביע על מימדים חריגים של עישון בקרב צעירים חרדים. "שיעור העישון בקרב צעירים במגזר החרדי גבוה עד פי ארבעה משיעור העישון אצל בני נוער בחברה הכללית. 54% מהתלמידים בישיבות תיכוניות חרדיות ו-80% מהתלמידים בתיכונים לנוער חרדי התנסו בעישון. מדובר בצעירים בני 12 עד 18".

לדבריו, הממצאים בקרב בני 17-24 חמורים עוד יותר. "77% התנסו בעישון, ואילו 56% מהם מעשנים בדרך כלל. לשם השוואה, רק 22.4% מכלל המתגייסים לצה"ל מעשנים באופן פעיל, ובמגזר הכללי 13%-23% מבני הנוער מעשנים".

"העישון הורג 1 מכל 2 משתמשים העושים זאת בדיוק לפי כוונות היצרן וציפיותיו", הסביר האוזנר, "ובדיוק אז העישון גורם לכ-8 מיליון מקרי מוות בשנה בעולם, בייסורים קשים".

בישראל לבדה מדובר, לדבריו, בכ-8,000 מקרי מוות בשנה, ועוד 800 איש הנפטרים כתוצאה מחשיפה לעישון כפוי. "בארה"ב תביעה דומה הביאה לפיצוי בסך 246 מיליארד דולר לקופת 50 המדינות".

החלטות האמנה כוללות גם קריאה להגשת תביעות פליליות נגד חברות הטבק, הגבלה חדה של רמות הניקוטין, איסור תוספים - מהלך שנמצא בדיון חקיקתי גם בישראל - והפעלת עקרון "המזהם משלם" על חברות הסיגריות בגין זיהום סביבתי מבדלי סיגריות.

מכוח סעיף 2.1 של האמנה, הוחלט גם על הגנה מיוחדת על דיירים בבניינים משותפים מפני חדירת עשן לדירותיהם. לפי דו"ח ועדת המומחים, כ-74% מתושבי ישראל מתגוררים בבתים משותפים, ורבים מהם מדווחים על חדירה של עשן סיגריות לבתיהם - נושא התלוי ועומד בבג"ץ מאז פברואר 2021 (תיק 1416/21).

"כפי שצוין בדו"ח משרד הבריאות על העישון לשנת 2024", סיכם האוזנר, "ניתן לקבוע גם חובה להפקדת עירבון מצד מי שמעוניין למכור או לייבא סיגריות לישראל, להבטחת הנזק העתיד להיגרם. גם חובת העירבון עשויה להכניס סכומים גבוהים לקופת המדינה באופן מיידי".