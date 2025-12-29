חתונות בבני ברק הפכו אמש (ראשון) מאירוע חגיגי לחוויה שלא תישכח במהרה - ולא בהכרח מהסיבות הנכונות.

תקלת חשמל נרחבת שפקדה את מרכז העיר השאירה אולמות שמחה שלמים בחשיכה גמורה, בעיצומן של החגיגות.

האורות כבו בפתאומיות, והפכו את שיא האירוע למבוכה רבה עבור בעלי השמחות והאורחים שמצאו את עצמם בעלטה מוחלטת.

במקום תאורה חגיגית וריקודים מסורתיים, נאלצו המשתתפים לאלתר פתרונות תאורה באמצעות פנסי טלפונים ניידים.

בתיעודים שהגיעו מזירות האירועים נראים אולמות ענק שקועים בחושך כמעט מלא. עשרות אורחים תועדו משוטטים בין השולחנות תחת אלומות אור קטנות, מנסים לשמר את רוח השמחה למרות התנאים המורכבים. המוזיקה דממה בבת אחת והותירה שקט מעיק באוויר.

ההפתעה והתסכול ניכרו גם בקרב אנשי המקצוע. הקלידן ושדרן 'קול חי מיוזיק', יהודה גלילי, שנכח באחד האולמות שנפגעו, תועד עומד המום לצד כלי הנגינה הדוממים. כשנשאל בשידור ברדיו על תחושותיו, ענה גלילי ב"אני בהלם" בעוד הנוכחים סביבו מסבירים: "הפסקת חשמל, כל האזור מושבת".

התקלה היא המשכו של יום קשה עבור תושבי בני ברק והבאים בשעריה - עוד קודם להחשכה נרשמו שיבושי תנועה קשים ועומסים בכבישי הגישה לעיר.