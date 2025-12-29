ח"כ משה סעדה (הליכוד) התריע אמש מפני אובדן שליטה חמור בגזרת שטחי התפר, והצביע על כשל מערכתי מתמשך בהתמודדות מול גל המסתננים לישראל.

לדבריו, עשרות אלפי פלסטינים חודרים מדי יום לשטח ישראל ללא כל פיקוח. "המערכת מתעלמת - עד לפיגוע הבא", אמר.

בראיון לרדיו 'קול חי', תיאר סעדה סיור שקיים באזור ברטעה - יישוב בגבול עם עירון, שקד וחננית. "המקום מחולק לשניים: ברטעה ישראלית וברטעה פלסטינית. בנקודה הזו אין גדר, כל מי שרוצה נכנס ויוצא בחופשיות", תיאר.

סעדה הזהיר כי באזור זה פועלים גם תושבי עזה, והוא הפך למוקד מעבר למחבלים. "ארבעה פיגועים כבר בוצעו על ידי אנשים שיצאו משם. מי שנכנס לברטעה יכול להמשיך לכל מקום בישראל ולתקוף", אמר.

כשנשאל מי אחראי למחדל, השיב, "קודם כל המשטרה, אבל זה שילוב - גם צה"ל חלק מהכישלון". לדבריו, הבעיה נובעת מהיעדר נוכחות אכיפה קבועה באזורים מעורבים ללא גידור ברור.

הוא טען כי מדובר במדיניות רבת שנים של התעלמות: "זה נמשך מאז אוסלו. בדיוק כמו שהתעלמנו לפני 7 באוקטובר - כך אנחנו מתעלמים גם עכשיו".

לדבריו, שיקולים כלכליים גוברים על ביטחון אזרחי ישראל. "נותנים לכלכלה הפלסטינית לנשום, ובתמורה - הם רוצחים אותנו. כל הפיגועים מבוצעים על ידי שוהים בלתי חוקיים שנכנסו דרך השערים האלה".

סעדה הציג נתונים מדאיגים: "המדינה מדברת על 20 אלף שוהים בלתי חוקיים שנכנסים מדי יום. 20 אלף! זה לא נתפס. וכל אחד מהם הוא איום ביטחוני פוטנציאלי".

הוא האשים את כל זרועות האכיפה - הצבא, המשטרה ובתי המשפט - במה שכינה "ישראבלוף". "מתעוררים רק אחרי פיגוע, עושים קצת רעש, ואז הכול חוזר לשגרה", תיאר.

לדבריו, יש לנקוט ביד קשה ולאכוף באפס סובלנות. "צריך להרים יד גם על המעסיקים - לכל מסתנן יש מעסיק שמאפשר לו להישאר".