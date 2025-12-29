שורדי השבי מתן צנגאוקר ואילנה גריצווסקי התארסו - כך הודיעה הלילה (שני) אימו של מתן, עינב, שכתבה "זה הניצחון שלי".

השניים התגוררו בקיבוץ ניר עוז, ממנו נחטפו בבוקר 7 באוקטובר. הם לא הוחזקו יחד בשבי ואילנה שבה לישראל בעסקת החטופים הראשונה אחרי 55 ימים בשבי. מתן שוחרר בעסקה השלישית לאחר 738 ימים מחטיפתו.

עם שובה מהשבי הצטרפה אילנה לעינב צנגאוקר במאבק להשבתו של מתן. בחודש אוגוסט השתיים הקימו מיצג מחאה, במסגרתו עמדה גריצווסקי בשמלת כלה תחת חופה.

"אנחנו נשתקם ביחד ונבנה את הבית היהודי שלנו בישראל", אמרה אז אילנה.