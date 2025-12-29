ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב (20:00, שעון ישראל) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. מדובר בפגישה השישית של השניים מאז שב טראמפ לבית הלבן לקדנציה שנייה של נשיאות.

הפגישה, שתתקיים באחוזתו של טראמפ במאר א-לגו שבפלורידה, היתה אמורה להיערך כשעתיים וחצי מאוחר יותר אך הוקדמה. במהלך היום יוועד נתניהו גם עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו.

במהלך המפגש יציג נתניהו לטראמפ הוכחות לכך שאיראן מצליחה לשקם את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, ויבקש "אור ירוק" לפעולה צבאית אפשרית.

נתניהו יבהיר לנשיא האמריקני כי ישראל לא תסכים לעבור לשלב ב' בתוכנית רצועת עזה, כל עוד חמאס לא יתפרק מנשקו ועד אשר החטוף רן גואילי יושב לקבורה בישראל.

בישראל סבורים כי איראן משקמת את יכולות הייצור שלה שנפגעו בתקיפות קודמות, ופועלת גם לשיקום מערכי ההגנה האווירית שלה, מה שמוגדר כאיום מיידי יותר מהתחום הגרעיני.

סוגיה נוספת שתעלה על שולחן הדיונים היא מעורבותה של טורקיה בכוח הרב לאומי בעזה. בישראל מתנגדים באופן נחרץ לשילובה של טורקיה בכוח בעוד הנשיא טראמפ מעוניין בכך.