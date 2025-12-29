השר סמוטריץ' ויוסי דגן בשא-נור דוברות מועצת שומרון

צה"ל החל השבוע במהלך נרחב לשינוי הפריסה הצבאית בצפון השומרון, במסגרתו תחזור מפקדת חטיבת מנשה להיות ממוקמת באזור, לאחר שני עשורים.

החטיבה, שנעקרה ממחנה דותן בזמן יישום תוכנית ההתנתקות והועברה לקיבוץ עין שמר, תיבנה מחדש בלב השומרון. במקביל, יחידה צבאית ראשונה כבר התמקמה ביישוב שא-נור, כחלק מהיערכות להקמת בסיס קבע שיאבטח את חזרת המתיישבים למקום.

המהלך, המובל על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, כולל השקעה תקציבית משמעותית. השר סמוטריץ' חשף במהלך סיור באתר העבודות כי הוקצו כ-800 מיליון ש"ח לשלוש השנים הקרובות עבור הקמת מפקדת החטיבה ושתי מפקדות גדוד נוספות בגזרה.

לדברי הדרג המדיני והצבאי, המהלך נועד לתקן את הוואקום הביטחוני שנוצר באזור מאז 2005.

השר סמוטריץ' הדגיש כי חזרת הצבא וההתיישבות לשא-נור, חומש, גנים וכדים היא המפתח לביטחון ערי המרכז והצפון: "פה הביטחון של עפולה, חריש וחדרה. כך מדכאים טרור".

הוא הוסיף "כחלק מתהליך החזרה של ההתיישבות ושל העם היהודי לצפון השומרון, תקצבנו את העברת מפקדת החטיבה המרחבית של מנשה שהייתה כאן עד הגירוש ונעקרה לעין שמר. אנחנו מחזירים אותה עכשיו לכאן, יחד עם עוד שתי מפקדות גדוד. כרגע כשלב ראשון, כדי לאפשר את חזרת המשפחות לפה ממש בתקופה הקרובה, הצבא שם כאן פלוגה שתאבטח את המשפחות שיעלו לכאן מיד עם אישור התב"ע, והכביש העוקף של סילאת שאישרנו ותיקצבנו יוצא כבר לדרך, והמועצה האזורית שומרון תבצע אותו. זו התרגשות אדירה לראות את החיבור הזה של צבא והתיישבות".

ראש מועצת שומרון אמר כי "החזרה לשא-נור מסמלת את זה שמדינת ישראל וצה"ל חוזרים ומתפרסים במרחב של צפון השומרון. בעקבות עקירת היישובים הנפשעת נוצר כאן טירוף, התבססה כאן 'עזה מינוס', רוב גלי הטרור במדינת ישראל יצאו מכאן, והדבר הזה נפסק. לכל המרחב הזה, יחד עם חומש ובהמשך גנים וכדים, נחזיר את ההתיישבות והצבא. הגירוש הוביל לגל טרור אדיר בכל מדינת ישראל, והחזרת ההתיישבות והבסיסים שאתה מוביל יחזירו את הביטחון למדינת ישראל ויורידו את הנטל הביטחוני מעל צה"ל. אנחנו כאן כדי לתקן את הגירוש בפן ההתיישבותי, ולתקן את המשמעויות הצבאיות של הגירוש. קודם כל החזרת הבסיסים לכאן, כי איפה שיש התיישבות - יש ביטחון, איפה שצה"ל נמצא ופועל לצד ההתישבות - אפשר לתקן גם את הביטחון".

בנוסף לבניית הבסיסים, החלו עבודות להכשרת תשתיות אזרחיות, ביניהן סלילת כביש "עוקף סילאת" שיאפשר גישה בטוחה ליישובים המתחדשים. בצה"ל נערכים לכך שגרעין המשפחות הראשון יעלה לקרקע בשא-נור כבר בחג הפורים הקרוב, מיד עם אישור תוכניות הבנייה.