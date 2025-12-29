רכבת נוסעים ירדה הלילה (שני) מהפסים בדרום מקסיקו, סמוך לעיירה ניזנדה במדינת ואחאקה - ולפחות 13 בני אדם נהרגו.

לפי הרשויות המקומיות, מדובר ברכבת שנסעה מהחוף השקט לעבר חופי מפרץ מקסיקו, כשבשלב מסוים התהפכה מסיבה שטרם ברורה.

בתאונה נפצעו עשרות בני אדם, חלקם באורח קשה, והם פונו לבתי חולים בסיוע כוחות הצלה מקומיים.

בזירה פועלים צוותי חילוץ ואמבולנסים, שהוזעקו למקום עם קבלת הדיווח. לדברי הרשויות, ברכבת היו כ-250 נוסעים, כולל תשעה אנשי צוות. כמה מקרונות הרכבת ירדו מהפסים והתהפכו.

במשרד התחבורה המקסיקני נמסר כי נפתחה חקירה רשמית לבחינת נסיבות התאונה. בין היתר תיבדק תקינות המסילה, מצב התחזוקה של הרכבת ותנאי הדרך בעת התאונה.