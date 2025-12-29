המגיש ינון מגל התייחס הבוקר (שני) בתוכניתו ב-103FM לתביעת לשון הרע שהגישו נגדו גיא פלג וחדשות 12, ותקף בחריפות את גוף החדשות.

"חדשות 12 תובעים אותי במיליון שקל. למה לא במאה מיליון? על מה? שאמרתי שהם עשו עלילת דם", אמר מגל. "הם חושבים שהם עדיין מנהלים פה את המדינה. זה פתטי. אני לא ישן בלילות? ממש לא נרדמתי מהתביעה הזאת".

בהמשך האשים: "העללתם על לוחמי צה"ל באמצע מלחמה שהם אנסו מחבל. כל העולם חושב שחיילי צה"ל אנסים. עשיתם טעות קשה. הייתם צריכים להגיד סליחה, להתנצל, למחוק את זה מהארכיונים - ובמקום זה אתם תובעים את מי שאומר מה עשיתם?"

בן כספית, שותפו לשידור, ביקש לצנן את הרוחות והבהיר כי מדובר בפרסום עיתונאי שהתבסס על חקירה שהתקיימה בזמן אמת.

"אם הם היו חושבים שהם מנהלים את העולם, הם לא היו צריכים לתבוע אותך. מיליון - לא מאה מיליון. וחוץ מזה, אין תביעה של לוחמי כוח 100 נגד חדשות 12. הם דיווחו על מה שהיה אז כותרת החקירה", אמר כספית.

מגל ענה: "עשיתם טעות - ועכשיו במשך שנים נדבר על עלילת הדם שהעללתם על לוחמי כוח 100. החוצפה לתבוע אותי על זה - זה מראה כמה אתם בוורטיגו".

בהמשך ביקש כספית לסיים את הדיון: "מראש אתה מכפיש את בית המשפט. אני מבקש שנתקדם, כי אני לא רוצה לבזבז על זה את הזמן שלי".