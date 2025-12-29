רב בית הכנסת "בית יוסף" בגבעתיים, הרב שלמה בצרי, בנו של המקובל הרב דוד בצרי, תיאר הבוקר את הזעזוע בקהילה מאירוע החילול שהתרחש הלילה בבית הכנסת.

"עבר איזה בן אדם עם קורקינט וזרק שם בכניסה לבית הכנסת סידורים ותפילין... הכל ככה בביזיון", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

בדבריו הבהיר כי הפוגע לא חדר למבנה עצמו. "הוא לא נכנס לבית הכנסת... הוא זרק רק בכניסה לבית הכנסת בביזיון מאוד גדול".

הרב הדגיש שאין מדובר ברכוש של בית הכנסת. "זה תפילין וטליתות שהוא הביא מהבית, תפילין קרועים, ציציות". "זה מזעזע שככה בביזיון, לזרוק ככה ברצפה את הדברים, זה מאוד מזעזע".

הרב סיפר: "יש לנו בית כנסת מאוד גדול... כמעט 500 משפחות מגבעתיים ורמת גן שמחוברות אצלנו לבית הכנסת". הוא הדגיש: "זה בית כנסת של הרבה הרבה קירוב, מקבל את כולם, אהבת חינם, מחבק את כולם... אנחנו מקבלים את כולם באהבה".

ממלאי מקום רבני העיר גבעתיים, הרב אשר ויזל והרב חן סיידה, אמרו בתגובה על חילול תשמישי הקדושה ליד בית הכנסת: "גבעתיים איננה מקום למלחמות דת ופגיעה בבתי כנסת בשום פנים ואופן, היא עיר שכל האוכלוסיות חיות בה בהרמוניה ושלום, כך היה וכך זה יישאר. המעשה הנורא בפתח בית הכנסת הלילה הוא ניסיון נואל להצית מתח בעיר ולפגוע ברגשותיהם של יהודים באשר הם. אנו סומכים על רשויות האכיפה שימצו את כל חומרת הדין עם העבריין שחילל במזיד את תשמישי הקדושה ואת בית הכנסת, ובכך יבהירו כי לא תהיה סובלנות למעשים חמורים כאלו".