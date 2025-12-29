הפדרציה היהודית של קליבלנד גינתה בחריפות את בית המכירות הפומביות Beechwood Auctions, בעקבות פרסום מכירה הכוללת עשרות פריטים מתקופת השלטון הנאצי.

המכירה עוררה תגובות קשות בקהילה היהודית המקומית, במיוחד בשל קרבת בית המכירות לאזורי מגורים של אחת הקהילות היהודיות הגדולות במדינת אוהיו.

על פי פרטי המכירה, בין החפצים המוצעים נמנים לוחיות נאציות, תמונות של היטלר וקציני אס-אס, פגיונות, מגפיים, מדים, קסדות, כובעים, ואף ספרים מתקופת הרייך השלישי. בין הפריטים הבולטים: מעיל של קצין טנקים נאצי, שמחירו מוערך בכ-20 אלף דולר.

בית המכירות שוכן בעיר סולון, אך נושא את שמה של העיירה הסמוכה ביצ'ווד - אזור המזוהה עם ריכוז יהודי גדול. לדברי גורמים בקהילה, העובדה שהמכירה מתקיימת דווקא בקרבת אזור זה, "מעצימה את תחושת העלבון והפגיעה".

לפי הדיווחים, נעשו פניות מצד גורמים קהילתיים במטרה להביא לביטול המכירה - אך עד כה ללא הצלחה.

יו"ר הפדרציה, ג'פרי ווילד, מסר כי "כל ניסיון לפאר את הנאצים, למזער, להכחיש או להשוות את השואה - הוא מעשה מתועב, המזין את השנאה ליהודים המתמשכת בחברה שלנו גם כיום".

לדבריו, פריטים הקשורים למשטר הנאצי אינם חפצי אספנות לגיטימיים, אלא עדויות לפשעי האנושות, ומקומם הראוי הוא אך ורק במוזיאונים ובמסגרות חינוכיות, שם ניתן להשתמש בהם כדי להיאבק בשנאה ובאנטישמיות.