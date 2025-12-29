הקהילות החרדיות בציריך שבשווייץ דיווחו היום על השלמת הקמתו של עירוב סביב השכונות היהודיות בעיר.

לראשונה בתולדות הקהילה הוקם בעיר עירוב המאפשר טלטול בשבת - מהלך שיביא הקלה משמעותית למשפחות מרובות ילדים.

העירוב הוקם במאמץ משותף של שתי הקהילות החרדיות המרכזיות: הקהילה החסידית "אגודת אחים" בראשות הרב צבי אלימלך פאדווא, והקהילה האשכנזית "עדת ישורון" בראשות הרב חיים משה לוי. שיתוף הפעולה בין שתי הקהילות נחשב לצעד נדיר.

הרבנים החלו לעסוק בסוגיית העירוב לפני מספר שנים, מתוך הכרה בצורך ההולך וגובר בקרב המשפחות.

במהלך חמש השנים האחרונות התקיימו פגישות רבות עם עסקני העיר, שפעלו במסירות מול רשויות הממשל השווייצרי להשגת האישורים הנדרשים. המשא ומתן לא היה פשוט, אך לבסוף התקבלו כל ההיתרים להקמת המחיצות וצורות הפתח ברחבי העיר.

באיגרת שפרסם הרב פאדווא הודה לכל המסייעים לפרויקט. הוא ציין לשבח את תרומתו של הרב אביגדור גרויסברגר ממנצ'סטר, שסייע בקביעת גבולות העירוב, ואת פועלו של הרב מרדכי פפר, מומחה עולמי בתחום העירובין.

תודה מיוחדת הובעה לנדבן הקהילה הרב משה אהרן בולג, שמימן את הקמת העירוב כולה. הרב ציין כי הנדבן פעל במשך שנים מול הרשויות ובעלי נכסים פרטיים להשגת ההיתרים, ודאג להעמדת המחיצות והצורות בכל היקף העירוב.

הרב הדגיש באיגרתו כי במקומות שבהם אין השגחה רציפה, נבנו צורות הפתח באופן כזה שהעירוב כשר ללא פקפוק. העירוב מקיף את רוב האזורים בעיר שבהם מתגוררים יהודים, בהתאם למפה מפורטת. בדבריו קבע הנחיות הלכתיות לשימוש בעירוב, והדגיש כי תכליתו היא להרבות כבוד ועונג שבת.

עם סיום ההקמה יצאו רבני העיר לבדיקה מקיפה של כל היקף העירוב, וביצעו תיקונים נקודתיים. כדי להבטיח את כשרותו לאורך זמן מונו שני בודקים שיבדקו את העירוב מדי ערב שבת, ויודיעו לציבור מבעוד מועד אם תתגלה תקלה.