שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק עצרו הלילה חשוד בן 18, תושב העיר, בחשד שפרץ לבית ספר ברחוב קהילות יעקב בבני ברק. ברשותו נתפסו כלי פריצה - לום ברזל, אלה מתקפלת וכפפות.

הלילה התקבל במוקד המשטרה דיווח מעיריית בני ברק (מוקד רואה) על שני חשודים שנצפו במצלמות האבטחה כשהם נכנסים לבית הספר ברחוב קהילות יעקב. שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק הגיעו מיד למקום.

כשהחשודים הבחינו בכוחות המשטרה, הם החלו בבריחה מתוך בית הספר. השוטרים חתרו למגע והצליחו לתפוס את אחד החשודים כשהוא אוחז בלום ברזל. בחיפוש שנערך ברשותו נמצאו גם אלה מתקפלת וכפפות.

החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה בגין החזקת מכשירי פריצה ופריצה לבניין שאינו דירה. בסיום החקירה החשוד נכלא, והבוקר הוא הובא לדיון בבית המשפט השלום בתל אביב.