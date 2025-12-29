עם כניסת הבינה המלאכותית והעוזרות הקוליות (Siri, Alexa, Google Assistant) לכל בית, עולה השאלה ההלכתית בקרב הציבור הדתי: האם ניתן להתייחס לישות הדיגיטלית כאל "גוי של שבת"?

מכון צומת (צוותי מדע ותורה), המוביל את השילוב בין טכנולוגיה להלכה, מפרסם הבהרה בנושא המבוססת על מחקרים חדשים שפורסמו בכתב העת "תחומין".

ראש המכון, הרב מנחם פרל, קובע כי אין היתר להשתמש בעוזרות קוליות בשבת לצורך ביצוע מלאכות: "למרות היכולות המרשימות להבין שפה ולבצע פעולות, העוזרת הדיגיטלית היא מחשב זעיר ולא אדם עצמאי. לכן, אין לה דין של 'גוי' וממילא אין היתר לבקש ממנה לבצע מלאכות בשבת".

הרב פרל התייחס גם לטענה לפיה "דיבור אינו מעשה". על פי פסיקתו של מייסד המכון, הרב ישראל רוזן ז"ל, מה שקובע הוא כוונת המשתמש והתוצאה. "ככל שבעקבות הדיבור שלי נסגר מעגל חשמלי או בוצעה מלאכה, אין זה משנה אם הפעולה נעשתה ביד, בתנועה או בקול. התורה אסרה 'מלאכת מחשבת', ודיבור המפעיל מכשיר הוא הפעלה יזומה האסורה בשבת".

במקרים בהם המכשיר פועל ממילא (כמו מחשב או טלפון דלוק) והדיבור רק "שולף" מידע, ציין הרב כי אמנם ישנם פוסקים המקלים בשינויי זרם חשמלי במכשירים קיימים, אך כאן נכנס לתמונה "צביון השבת". השימוש במסכים ומחשבים הוא מאפיין מובהק של ימי החול ("עובדין דחול"), ועל כן יש להימנע ממנו באופן גורף כדי לשמור על קדושת השבת והפרדתה מחיי היומיום.

לצד האיסור בשגרת השבת, במקרים של צורך חיוני, כמו חייל שהוקפץ לבסיס וצריך להשתמש בטלפון הנייד ליצירת קשר עם יחידתו, או לצרכי חולה, עדיף להשתמש בהפעלה קולית מאשר בלחיצה פיזית על כפתורים, שכן יש בכך משום שינוי מהדרך הרגילה.