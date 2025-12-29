שר הביטחון ישראל כ"ץ קיבל החלטה דרמטית בנוגע למתחם קבר יוסף שבשכם: יתאפשרו כניסות באור יום למקום הקדוש - לראשונה מזה 25 שנה.

ההחלטה מהווה שינוי מדיניות משמעותי, שכן מאז פינוי הישיבה מהקבר בשנת 2000, לא התקיימו כניסות מסודרות למתחם במהלך שעות היום.

בכניסה הקרובה יוכלו המתפללים להישאר במתחם עד השעה 8 בבוקר, במקום עד השעה 4 כיום, ולמעשה יוכלו לקיים תפילת שחרית במתחם.

בהמשך תיבחן האפשרות להאריך את השהות לשעה מאוחרת יותר.

עד כה, הכניסות התקיימו בשעות הלילה בלבד ובתיאום הדוק עם כוחות הביטחון.

מישיבת עוד יוסף חי נמסר: "אנו מברכים על החלטת שר הביטחון שהיא החלטה נכונה מבחינה מוסרית, היסטורית וביטחונית. הגיע הזמן שיהודים יוכלו לשהות בקבר יוסף לאור היום בגאון ולא כגנבים בלילה. זהו צעד ראשון לקראת חזרה מלאה של יהודים לשכם ולקברו של יוסף הצדיק".

בישיבה ציינו: "השבת קראנו בתורה על האיחוד של יוסף הצדיק עם אחיו ואנו מקווים כי בקרוב יוכל כל עם ישראל להתאחד עם קברו של יוסף הצדיק תחת שליטה יהודית מלאה וקבועה".