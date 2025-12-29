הרב אייל גריינר בוועדה ערוץ כנסת

ראש ישיבת ההסדר בטפחות, הרב אייל גריינר - חמיו של יונתן לובר הי"ד שנפל בקרבות בעזה - נשא דברים נוקבים בדיון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שעסק בחוק הגיוס.

הרב גריינר, המציין שנתיים לנפילתו של חתנו, הפתיע את חברי הוועדה כשהפנה אצבע מאשימה דווקא כלפי מערכת הביטחון, והגדיר את צה"ל כגורם שמקשה על שילוב החרדים בשירות הצבאי.

"חלק לא מבוטל מהקושי שיש היום בגיוס, אני חווה אותו דווקא מול צה"ל", אמר הרב. "הסיפור הזה שהצבא יודע וקשוב לצרכים הדתיים וש'חייל חרדי ייכנס חרדי וייצא חרדי' - המציאות בשטח שונה. יש יחס הפוך בלתי נתפס בין המאמצים, ההקרבה וההשתדלות שלנו - כששלחנו מאות ואלפי לוחמים שלא כולם חזרו - לבין ההתייחסות של הצבא לצרכים הדתיים הפשוטים והטבעיים שלנו".

הרב שיתף את הוועדה במקרה אישי מהשבוע האחרון: "ביום חמישי האחרון בתל השומר נלחמתי והתחננתי על זכותנו לשרת ביחידה שדחפו אותנו משם בכוח. אני לא חושב שזה מרוע לב, אלא מחוסר יכולת ותקשורת, אבל הוועדה חייבת לדעת את זה - יש נתק בין התחושה שלנו בשנתיים האחרונות לבין המענה שאנחנו מקבלים".

לצד הביקורת, הדגיש הרב כי השטח החרדי משתנה ומוכן לגיוס: "אני מכיר מאות רבות של חרדים, עם כל הלבוש וההזדהות הסוציולוגית, שמבקשים להתגייס. יש לי תלמידים שבאים מעולם הישיבות החרדיות לישיבת ההסדר. יש כאן הזדמנות היסטורית של 'שעה גדולה', ואסור לנו לפספס אותה. עמדתי היא שאין פטור לאף אחד - זכיתי להיות ראש ישיבה 30 שנה ולשרת בצבא, וזה לא גרע גרם אחד מהתורה שלי".

"אני אומר את זה על השולחן: עמדתי שאין פטור. אף אחד. זכיתי ללמוד רבנות ודיינות ולגדל תשעה ילדים ולהיות ראש ישיבה 30 שנה - ולשרת בצבא, ואני לא חושב שנגרע גרם אחד מהתורה שלי, להיפך. זאת עמדתי האישית. אולי יש אנשים שחושבים אחרת. אנחנו צריכים גם לראות ולהקשיב איך עושים את זה".

"אני מרגיש זו שעה גדולה, דרמטית, של נצח, שהוועדה הזאתי יכולה לגרום לזה שאחינו החרדים יזכו, למה שכולנו זוכים - ולא זכינו 2,500 שנה - לשרת בצה"ל, ויפה שעה אחת קודם".