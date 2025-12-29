נחמיה אפשטיין, צעיר ישראלי בן 19, שוחרר מבית מעצר בגרמניה לאחר 136 ימים, ויעשה את דרכו חזרה לישראל - יום לפני חתונת אחיו.

אפשטיין נעצר בחודש אוגוסט האחרון יחד עם חברו, לאחר שבמזוודותיהם התגלו כ-50 קילוגרם של גת. השניים הוחזקו בתאים נפרדים בבית מעצר בצפון גרמניה.

בחודש נובמבר טען אפשטיין כי הותקף בכלא בידי סוהרים והועבר לטיפול רפואי. לפי משפחתו, שהה לאורך רוב תקופת המעצר בבידוד ואף בצינוק.

אחיו התאום, העיתונאי ידידיה אפשטיין, פרסם הודעה נרגשת עם היוודע דבר השחרור: "נס עצום! אחי נחמיה שוחרר יום לפני החתונה שלי. 136 יום של סיוט. מעל 100 יום בבידוד, ועוד ימים ארוכים בצינוק. היום זה נגמר".

עוד כתב: "נחמיה נעצר לאחר שהובטח לו שברגע שייתפס הוא ישוחרר. הוא היה תמים. נפל בפח. מצא את עצמו בכלא זר, בלי שפה, עם אלימות, עינויים ופינוי לבית חולים. וברוך השם - שוחרר ללא שום תנאים".

הוא הודה לקונסוליה הישראלית, לגורמים במשרד החוץ ולעובדי המקום שליוו את אחיו לאורך התקופה הקשה, וסיכם: "אחי התאום בדרך הביתה. כל עם ישראל אוהב אותך".