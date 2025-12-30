פרשת הפצ"רית שהתפוצצה לאחרונה בכותרות, אינה עוד תקלה נקודתית - היא סדק שדרכו נחשף עומק הכשל.

פעם אחר פעם מתבררת התהום הבלתי נסבלת בין ההקרבה האדירה של הלוחמים בשטח, לבין מערכת משפטית המתנהלת כאילו חיי האויב קודמים לחייהם של לוחמי צה"ל. תנועת ה"מילואימניקים דור הניצחון", שהייתה זו הראשונה לקפוץ ולהגן על לוחמי "כוח 100" ביום מעצרם בשדה תימן, סירבה להסתפק בעוד מחאה.

במקום זאת, חברי התנועה, לוחמי מילואים בעצמם, בחרו לעשות את מה שהמערכת עצמה נמנעה ממנו - ללכת עד הסוף, לאתר את הכשלים המבניים ולנסח הצעת חוק מקיפה לשינוי הפרקליטות הצבאית, בכדי לנתק אחת ולתמיד את הכבלים המשפטיים שמונעים מצה"ל להילחם, ולמדינה להגן על מי שנשלח להגן עליה.

בטבח שמחת תורה חיילים נשלחו לקרב עם ידיים קשורות, לא בגלל מחסור באומץ - אלא בגלל שיטה. ראיון עם עו"ד עומר בן-חמו, לוחם מילואים שעשה 380 ימי לחימה בעזה ובלבנון, חושף כיצד משפטיזציה עמוקה בצה"ל הפכה ייעוץ משפטי לווטו מבצעי, איך הודעות מראש לאויב ופקודות פתיחה באש מעורפלות גבו מחיר דמים - ולמה מי שהיה בשטח טוען שהכשל לא התחיל ב-7 באוקטובר, אלא נבנה שנים קודם. זהו טקסט שמאלץ לעצור, לכעוס, ולשאול בקול רם: מי באמת אחראי לכך שהמדינה מצאה את עצמה חסרת אונים ברגע האמת?

ספר לנו קצת על עצמך. מי היית לפני המלחמה?

“אני עומר בן-חמו, חבר תנועת ה"מילואימניקים דור הניצחון". שירתי בסדיר באגוז. אחרי השחרור הלכתי למסלול הכי ‘נורמלי’ שיש - לימודי משפטים, עבודה במשרד עורכי דין גדול, קריירה מסודרת. חשבתי שזה העתיד שלי.

ואז הגיע שומר החומות. חבר שלי בלוד התקשר - שרפו לו את הבית. באתי לעזור. חמישה ימים בלב המדינה, וירו עליי יותר פעמים מאשר בכל שלוש שנות השירות שלי באגוז, בגבולות וביהודה ושומרון.

שם נפל לי האסימון: מערכת החוק פשוט לא מתפקדת. ההלם הזה דחף אותי לפרקליטות - מתוך מחשבה שאולי משם אפשר לתקן.

אבל במלחמה הנוכחית הבנתי שזה הרבה יותר עמוק. זה לא כשל נקודתי - זו שיטה. ולכן הצטרפתי ל"מילואימניקים דור הניצחון". כדי לוודא שצה"ל והמדינה לא יגיעו שוב לחוסר האונים הנורא של שמחת תורה.”

מה עשית בפועל בצה"ל מאז פרוץ המלחמה?

380 ימי מילואים. לחימה בעזה ובלבנון. בעזה - כיבוש שכונות טרור והגנת נכסים שנכבשו. בלבנון - השמדת תשתיות ומנהרות של חיזבאללה. הייתי איפה שקראו לי.

איפה פגשת לראשונה את ההשפעה של הפרקליטות הצבאית בשירות שלך?

“האמת? זה מתחיל כבר בסדיר. הוראות פתיחה באש הזויות, כאלה שאף אחד לא באמת מבין עד הסוף.

אבל במלחמה זה הפך למשהו בלתי נתפס. לפני כניסה לפעילות מחלקים עלונים - עלונים! - שמודיעים לאוכלוסייה שצה"ל מגיע. תחשבו על זה רגע: אתה מודיע לאויב איפה ומתי תיכנס. הרבה מאסונות המטענים נולדו בדיוק מזה. אויב שיודע - נערך.

וזה לא רק החוויה האישית שלי. כל ההפקרות על גבול עזה ערב 7 באוקטובר - העובדה שמחבלים הגיעו לגדר תוך דקות, בלי שום שטח השמדה - זו תוצאה ישירה של התנהלות משפטית. אחרי מהומות הגדר ב-2018, כשירו על ‘מפגינים תמימים’, חיילים עברו חקירות מצ"ח משפילות. צה"ל עבר מתפיסת השמדת אויב ל’אכיפת חוק'.

גם אחרי שמחבל הגיע עד החרך בגדר וירה מטווח אפס בחייל חדריה שמואלי ז"ל - הוראות הפתיחה באש לא באמת השתנו. זה בלתי נתפס.”

מה בעצם התפקיד של הפרקליטות הצבאית - ואיפה זה השתבש?

“על הנייר - תפקיד חשוב: להשליט חוק, לייעץ משפטית למפקדים. בפועל - זה תפח לממדים מפלצתיים. גורם שאמור לייעץ הפך לגורם וטו. הפצ"ר הפך לאלוף. התנהלות בהתאם לסטנדרטים משפטיים בלתי הגיוניים בגלל הפחד מהאג - התנהלות שגם לא באמת הגנה כלינו בסוף - הפך לשיקול מרכזי בהפעלת הכוח. הקש בגג לדוגמה, זו המצאה ישראלית מטופשת שאף צבא אחר אינו מבצע וכולו תולדה של הגבלות משפטיות שהשטנו על עצמנו באופן עצמאי. העובדה שהפצ"ר כפוף גם ליועצת המשפטית לממשלה ולא רק לרמטכ"ל? זה מצב לא בריא לצבא שנמצא במלחמה קיומית.”

אז מה צריך להשתנות?

“קונספציית ה-6 באוקטובר חייבת להיעלם. לא - צה"ל לא צריך להפוך לכנופיית פורעי חוק. אבל האיזון נשבר בצורה קיצונית. משפטנים שאמורים להיות ‘תומכי לחימה’ הפכו למאשרי תוכניות ולחסם מבצעי.

אנחנו דורשים רפורמה משפטית פנימית בצה"ל, כפי שנוסחה במסמך של ‘דור הניצחון’, שכתבו תא"ל במיל’ אורן סולומון וסא"ל עו"ד מוריס הירש: הכפפת הפצ"ר באופן מלא לרמטכ"ל, החזרת הפצ"ר לדרגת תת-אלוף, חזרה לשפת מלחמה: אויב הוא אויב, לא ‘אזרח מפר חוק', תחקיר עומק על חלקה של המערכת המשפטית בכישלון 7 באוקטובר ובניהול המלחמה, החזרת ההכרעה למפקדים: היועץ מייעץ - המפקד מחליט ולוקח אחריות - ומי שנמצא תחת אש צריך להחליט. לא מי שמעולם לא החזיק נשק בקרב.”

איך אתם פועלים כדי שזה באמת יקרה?

“כתבנו נייר מחקר רציני, יחד עם בכירים לשעבר בפרקליטות ומפקדים בכירים. נפגשנו עם עשרות חברי כנסת, עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון. יחד עם ח"כ עמית הלוי כתבנו הצעת חוק שמסדירה את יחסי המשפט והמבצע בצה"ל. המטרה ברורה: להעביר את החוק עוד בכנסת הנוכחית.”

עומר ולדמן ועומר בן חמו חברי התנועה עם ח''כ עמית הלוי ח''כ עמית הלוי

ולמה דווקא אתם? למה המילואימניקים דור הניצחון?

“כי הבנו - בדיוק כמו בשביעי באוקטובר - שאין מישהו אחר. כמו בשמחת תורה, כמו לאורך כל המלחמה - זה נופל על האזרחים, על המילואימניקים. מי שהביא אותנו למצב הזה לא יהיה זה שיתקן אותו. אז אנחנו קמים ועושים.”

