דור טוויטו, צעיר בן 24 משדרות, נפצע באורח קשה לאחר שהותקף באלימות קשה בלימסול שבקפריסין, ככל הנראה על רקע לאומני.

טוויטו, ששהה בטיול ארוך באוסטרליה, עצר בעיר יחד עם חברו בדרכם חזרה לישראל, ושהה במלון City of Dreams הפופולרי.

בשעות הערב של מוצ"ש, ניגשו אליו שני אלמונים לאחר שזיהו אותו מדבר בעברית. אחד מהם תקף אותו באמצעות חפץ חד לעינו, והשניים המשיכו להכות אותו גם לאחר שנפל לרצפה. חברו של טוויטו ניסה לסייע - אך הוכה גם הוא.

לדבריו, האבטחה במקום לא התערבה, והסיוע הרפואי התעכב. בבית החולים המקומי נאמר לו כי אין באפשרותם לטפל בו, והוא הוטס לישראל, שם נותח בבית החולים איכילוב. "העין הייתה במצב קריטי", סיפר אביו. לאחר ניתוח מורכב נוסף, הצליחו הרופאים להציל את רשתית העין.

משפחתו של טוויטו פנתה לשגרירות ולרשויות המקומיות, אך לטענתם טרם נעצרו חשודים. אביו הדגיש: "לא נוותר עד למיצוי הדין. בני הותקף רק בגלל שדיבר עברית".