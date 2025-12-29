מערך הסייבר הלאומי פרסם בצהריים (שני) התרעת סייבר לציבור בעקבות גל של הודעות SMS חשודות שמתקבלות אצל אזרחים.

מדובר בהודעות באנגלית הנשלחות מגורם לא מזוהה, כחלק מניסיון עוין להטעיה או ליצירת קשר.

במערך מבהירים כי לא מדובר בפריצה למכשירים או לחשבונות האישיים של האזרחים, אלא בהודעות שנשלחות בהיקף רחב, בדומה להודעות ספאם.

מה לעשות אם קיבלתם הודעה כזו? לא להגיב ולא ליצור קשר עם השולח. לחסום את השולח ולסמן את ההודעה כספאם. לא להעביר את ההודעה הלאה.

במערך מציינים כי הנושא מוכר ומטופל. בכל מקרה של חשש נוסף, ניתן לפנות למוקד החירום 119 של מערך הסייבר.