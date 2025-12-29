חלק ממרפסת קרס בצהריים (שני) על גבר כבן 70 שירד מאוטובוס בעיר תל אביב. צוותי מד"א הוזעקו למקום והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני.

הפצוע פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים איכילוב כשהוא במצב קשה, עם חבלת ראש וחבלה רב-מערכתית.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש מד"א שמעון פרש תיארו: "מדובר במרפסת שככה"נ קרסה. הגבר שכב על המדרכה בסמוך למבנה כשהוא בהכרה מעורפלת ומסביבו לבנות שקרסו, הוא סבל מחבלה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".

שוטרי משטרת ישראל הגיעו למקום במהרה, סגרו את הזירה והחלו לתחקר את נסיבות האירוע, בשיתוף עם גורמי הפיקוח של עיריית תל אביב.