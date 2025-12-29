הסקרים האחרונים מנבאים תוצאות עגומות עבור מפלגת הציונות הדתית. פרופ' אשר כהן מאוניברסיטת בר אילן, מתחקה אחר המנדטים האבודים ומסביר מדוע התוצאות מתעתעות.

כבר בפתח הדברים מטיל פרופ' כהן ספק באשר להיעלמות המנדטים של מפלגת הציונות הדתית ומזכיר כי אמנם רוב הסקרים מנדנדים את הציונות הדתית סביב אחוז החסימה אך בדיירקט פולס המפלגה עוברת את אחוז החסימה, ואנו זוכרים עד כמה במערכות הבחירות הקודמות צדקו אנשי 'דיירקט פולס'. עוד הוא מציין את משמעות טעויות הדגימה על מפלגות קטנות.

עם זאת, אנחנו שואלים אם סביר שמפלגתו של שר אוצר שצלח היטב שנתיים של מלחמה ומחולל מהפכה של ממש ביהודה ושומרון תדשדש סביב אחוז החסימה, ופרופ' כהן מציין כי אכן אין חולק על המהפכה שמחולל השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, ואומרים זאת תומכיו ומתנגדיו כאחד. עם זאת, "יש משהו שמעיק על כל המערכת ואין מושג אם זה יבוא לידי ביטוי פוליטי בבחירות הבאות, וזה נושא הגיוס".

כהן מדגיש כי בנושא זה והשפעותיו הפוליטיות אין באמת ניסיון מהעבר, אך המציאות כעת היא שעל סקאלת ההתגייסות לצה"ל נמצאות החברה הציונית דתית וזו החרדית בשני הקצוות. בעוד הציונות הדתית תורמת ומתגייסת הרבה מעבר למשקלה באוכלוסיה, ומתוך כך גם משלמת מחיר כבד כולל בחיי אדם, הרי שהחברה החרדית מסרבת לכל מתווה של פשרה. "יתכן מאוד שבעומק, הסוגיה הזו של גיוס החרדים יושבת על חלק מהמנדטים הללו שנעלמו והם אלה ששולחים אותם להתנדנד על אחוז החסימה".

פרופ' כהן סבור כי לא רק סמוטריץ' מצוי במילכוד באשר ליחס הנכון לחברה החרדית וגיוסה לצה"ל, אלא כלל הציונות הדתית מצויה באותו מלכוד מאחר ומרביתה שייך למחנה הימין ומעוניין בממשלה שתובל על ידי המחנה הלאומי, אך מנגד קיימת המוטיבציה האחרת והיא גיוס החרדים. "וזה מילכוד שלא בטוח שיש לו פתרון. המפלגה לא תוכל ללכת על חוק שייחשב כפטור או כמשחק הצהרתי בלבד".

עוד מעיר פרופ' כהן כי כל מי שמסתובב בחברה הדתית לאומית יודע לספר על שבר גדול שנוצר מול החברה החרדית, ועם זאת הוא אינו ממהר לקבוע שהדבר ישפיע באופן משמעותי על מערכת הבחירות וכיצד תהיה ההשפעה הזו.

ומה באשר לעצם תפקידו של סמוטריץ' כשר אוצר, תפקיד הנחשב ל"בית קברות למנדטים" בשל היותו זה שגוזר גזרות, מטיל מיסים, ולא מי שגוזר את הסרטים בסלילת כבישים או בהקמת מוסדות על אף שכל אלה בוצעו בתיקצובו? על כך אומר פרופ' כהן כי אמנם תפקיד שר האוצר נחשב ככזה, אך לא סוגיית תפקודו הכלכלי של השר סמוטריץ' היא שתשפיע על מצביעיו, "הסוגיה הזו לא תהיה גם השנייה ברמתה", הוא מעריך וקובע כי הגיוס ניצב בראש המשפיעים על עתידה של מפלגת הציונות הדתית ואחריה המהפכה אותה מחולל השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון.

בהקשר זה מעריך פרופ' אשר כהן כי רעיון המדינה הפלשתינית לא יעלה במערכת הבחירות על ידי מפלגות השמאל מרכז, ומעל הכול יש לזכור שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מהבחירות עצמן ונושאים שונים עשויים לעלות ולרדת בתקופה הקרובה ואין לדעת את השפעתם על מערכת הבחירות המתקרבת. מדובר בשאלת איראן, שאלת שלב ב' של המערכה בעזה, הבחירות בארה"ב ועוד סוגיות קרדינאליות שאין להעריך בשלב מוקדם כל כך את השפעתן על הצפוי בישראל.