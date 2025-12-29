יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', פתח את ישיבת סיעתו בקריאה ברורה לראש הממשלה לקראת פגישתו הקרובה עם נשיא ארה"ב.

בפתח דבריו אמר: "המסר שצריך להישמע שם ברור וחד - מדינת ישראל לא תוכל לעבור לשלב הבא, לא מדיני ולא ביטחוני, כל עוד גופתו של רן גואילי הי"ד לא הושבה לקבר ישראל, וכל עוד ארגון הטרור חמאס ממשיך להתקיים, להתחמש ולחלום על השמדתנו. אין ולא תהיה מציאות שבה מי שביצע את הזוועות הקשות ביותר בעם היהודי מאז השואה יישאר על רגליו. לא תהיה הפוגה אמיתית, ולא יהיה ביטחון אמיתי, עד שחמאס יפורק לחלוטין ויאבד את יכולתו לאיים על אזרחי ישראל".

בהמשך דבריו קרא סמוטריץ' לראש הממשלה: "הבטחנו ניצחון מוחלט ואנחנו מוכרחים להביא אותו. הניצחון הזה הוא לא רק ביצור הביטחון הלאומי שלנו אלא גם אמירה שתהדהד שנים רבות קדימה שעם עם ישראל לא מתעסקים ומי שחושב לפגוע בנו מושמד. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל כולו מאחוריך. עמוד איתן. תפילתנו לריבונו של עולם שחפצו בידיך יצלח".

בהמשך התייחס לאיומים מבית, ובמיוחד למה שהוא הגדיר כאיום חמור בדרום: "ועכשיו צריך לומר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים - אחרי הישגים מדהימים בזירות החוץ במלחמה הזו, האיום הגדול ביותר כיום על ביטחון אזרחי ישראל הוא האויב שבפנים. התמונות והאירועים מהנגב בימים האחרונים חייבים לצלצל לנו בכל פעמוני האזהרה, להזכיר לנו את קיומם של עשרות ואולי מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים בידי ארגוני הפשע והטרור בחברה הערבית, כולל אמצעי חבלה מהמתקדמים והקטלניים ביותר".

לדבריו, מדובר באיום לאומני שמסלים במהירות: "בקרב ערביי ישראל יש מעין צבא טרור מסוכן שברגע אחד עובר מפלילי ללאומני והופך את ה-7 לאוקטובר לכסף קטן".

סמוטריץ' הסביר כי הממשלה כבר השקיעה משאבים רבים במאבק בפשיעה: "השקענו בשנים האחרונות תוספות של מיליארדים רבים לחיזוק המשטרה, נתנו לה את כל הכלים ועכשיו תורה לאסוף את הנשק הבלתי חוקי, למגר את הפשיעה והעבריינות ולהחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל. בנגב יבחן העם בישראל. בתראבין תיבחן משטרת ישראל".

בהמשך התייחס גם למצב הכלכלי: "מדינת ישראל ממשיכה להתקדם גם בחזית הכלכלית. הכלכלה הישראלית חזקה. היא הוכיחה את עצמה בתקופה הקשה ביותר, ואני גאה לעמוד בראשה בתקופה הזו. יחד עם זאת, אני יודע היטב שיוקר המחיה עדיין מכביד על אזרחי ישראל".

הוא הוסיף כי קיימים כוחות שמעדיפים לשמור על המצב הקיים, "אני אומר בכנות: שנים ארוכות נוצרו כאן עיוותים עמוקים. מונופולים, חסמים, אינטרסים חזקים - כולם יחד דאגו שהמחירים יישארו גבוהים. מי שנהנה מהמצב הזה לא ממהר לוותר עליו, ולא כולם שמחים לראות אותי נחוש לפרק את המנגנונים הללו. אבל אני לא נרתע. לא הגעתי לתפקיד כדי לשמור על הקיים, אלא כדי לשנות".

לדבריו, הממשלה כבר פועלת בכלים מעשיים: "רפורמת החלב, רפורמת הפקדונות, הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר, והמס על הבנקים - כל אלו הם צעדים ברורים בדרך אחת: להוריד מחירים, להגביר תחרות, ולהחזיר את הכוח לאזרחים".

לסיום אמר: "אני מתחייב כאן - נמשיך להיאבק ביוקר המחיה בכל הכוח. נוכיח שאפשר אחרת. אפשר לחיות במדינה בטוחה, חזקה וצודקת ויכול להיות כאן זול".