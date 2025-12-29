ארגון הטרור חמאס מודה היום (שני) לראשונה כי מספר דמויות בכירות בזרוע הצבאית של הארגון חוסלו בתקיפות של צה"ל במהלך החודשים האחרונים.

בין המחוסלים נמצא גם דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, אשר חיסולו פורסם לראשונה בישראל לפני כארבעה חודשים.

בהצהרה רשמית, מאשר חמאס לא רק את מותו של אבו עוביידה, אלא גם את חיסולם של ראאד סעד - דמות בכירה נוספת שחוסלה לאחרונה, ושל מוחמד שבאנה, מח"ט רפיח, שנהרג יחד עם מוחמד סינוואר במנהרה בחאן יונס.

כמו כן, לראשונה חושף חמאס תמונות עדכניות של חלק מהבכירים שחוסלו, ובכלל זה תמונתו של אבו עוביידה - לאחר שבמשך שנים הופיע במסכים רעול פנים בלבד. מדובר בפרסום פומבי ראשון מטעם חמאס, אף שדובר צה"ל חשף את תמונתו כבר מספר פעמים בעבר.

בנוסף, נחשפה לראשונה תמונה רשמית ועדכנית של מוחמד סינוואר - ראש הזרוע הצבאית הקודם של חמאס, ואחיו של יחיא סינוואר.

"אבו עוביידה" שימש כראש מערך התעמולה של הזרוע הצבאית של חמאס ודובר הזרוע. שמו המקורי הוא: חד'יפה כחלות.

מקור פלסטיני אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית אחרי החיסול כי הבית בעיר עזה שבו חוסל אבו עוביידה, נשכר רק ימים ספורים לפני התקיפה.

לדבריו, משפחתו של אבו עוביידה, אשתו וילדיו, שהו בדירה שהותקפה אתמול בשכונת רימאל במערב עזה. המקור הוסיף כי פעילי הזרוע הצבאית של חמאס סגרו את הזירה לאחר התקיפה ומנעו מתושבים להתקרב כדי לחלץ גופות.