בקיבוץ עין חרוד איחוד נערכה (שני) ההלוויה של הנערה אביב מאור, בת ה-19, שנרצחה בפיגוע ביום שישי האחרון.

טל אביב, אביה של אביב, ספד לה: "אביבי שלנו, תינוקת שלנו, השמש שלנו, איך נמשיך לחיות בלעדייך? החיוך, הצחוק וההומור שלך. כל העזרה והנדיבות והמבט הירוק השובב. מה ניצי ואיתו שיעשו בלעדייך?".

בועז אוחנה, מזכיר עין חרוד איחוד ספד לאביב: "מזג האוויר היום כמו החיים בארץ הזאת. השמיים בוכים איתנו, הלכת בטרם עת, מדי פעם מבליחה שמש ומופיעה קשת, למרות שיש לנו עוד תקווה ויש לנו סיכוי פה".

הוא פנה למשפחה האבלה: "משפחת מאור היקרה, עינת, טל, ניצן ואיתי, מרים וססי, טון, רז, לימור, בר, הילדים והמשפחה המורחבת. כבר השעה מאוחרת, עוד מעט אורות לילה, עוד מעט תהיה רוח אחרת, ופתאום יחברו עלים וארץ ושמיים חרש יתחילו להחליף פנים".

"אביב, פרח אביב שנקטף באמצע החורף. אביב האהובה, ילדה של טבע, אוהבת אדם וחיות, מלאה בחמלה ונתינה אינסופית", המשיך ותיאר את אביב. "מוכשרת, ילדה של אור ואהבה. זר של פרחי אביב, בעיטו של חורף. והלב דואב ומסרב להאמין על האובדן ועל ההחמצה".

"ואיך ננחם? שלא תדעו עוד צער, והרי הצער פה הוא כל כך נוכח והאובדן כה כבד", המשיך בהספדו. "שהמקום ינחם אתכם. כולי תקווה שבאמת נמצא נחמה במקום. בשדות העמק המשפחים מאופק ועד סוף. במרחבים אותם אהבת בשקיקה. בשבילי הקיבוץ, בחברים המקיפים אותך ואת כולנו. בבית ובמשפחה. בקהילה ובקיבוץ. שנדע לנחם ולעטוף ולהישאר. פשוט להישאר ולהיות איתכם ולצדכם".

הוא סיכם את דבריו: "כבר השעה המאוחרת, אך המעגל לא נחתם. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. נוחי בשלום על משכבך, בת עין חרוד, פרח אביב יקר. יהי זכרך ברוך. מחזקים ואוהבים".