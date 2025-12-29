יומיים עברו מאז נרשמה היסטוריה בליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, כשהפועל ת"א הביסה את הפועל חולון בתוצאה 114:60 באולמה הביתי של חולון.

היום (שני) הודיעה חולון כי מי שישלם את המחיר על התבוסה המשפילה הוא מאמן הקבוצה, דני פרנקו שפוטר מתפקידו.

לפי הודעת המועדון, ההחלטה התקבלה בהסכמה הדדית לאחר שיחות בין המאמן ואנשי ההנהלה, ומתוך הבנה כי בשלב זה נדרש שינוי כדי לאפשר לקבוצה לצאת מהתקופה המאתגרת ולהמשיך קדימה, אך נדמה כי זו ציפתה כי פרנקו יקבל את ההחלטה בעצמו ויתפטר, כאשר בין המאמן להנהלה היו חילוקי דעות רבים בתקופה האחרונה.

פרנקו, שעבורו זו הייתה קדנציה שלישית כמאמן חולוניה, עוזב כעת את הסגולים אחרי 11 משחקים בהם עמד על מאזן של 7 ניצחונות ו-4 הפסדים בליגה ואף הוביל את חולון להשגת הכרטיס לשלב הפליי-אין במפעל ליגת האלופות של פיב"א.

מי שיחליף את פרנקו בתפקיד המאמן באופן זמני הוא עוזרו, יואב שמיר כאשר זה יעמוד על הקווים של חולון כבר במשחק הליגה הקרוב ביום רביעי כשזו תתארח אצל הפועל העמק למשחק צמרת במסגרת המחזור ה-13 בליגת ווינר סל.

פרנקו למעשה הוא המאמן המפוטר הרביעי העונה בליגת העל שבכדורסל והשני ברציפות בתוך יומיים, כאשר רק אמש הודיעה נס ציונה על פיטוריו של עמית שרף ובמקומו מונה שחקן העבר מאיר טפירו, וקדמו להם מכבי ראשון לציון ואליצור נתניה.

"הפועל חולון היא מקום מיוחד בליבי, ורציתי להצליח כאן יותר מכל דבר אחר. תודה לשחקנים שנתנו הכול, ומאחל לקבוצה ולקהל המדהים שלה הצלחה גדולה בהמשך העונה", אמר פרנקו.

מהפועל חולון נמסר: "אנו מאחלים לדני הצלחה בהמשך דרכו המקצועית. נכון לעכשיו מי שיחליף את פרנקו על הקווים וישמש כמאמנה הזמני של הקבוצה הוא יואב שמיר, כשבמקביל בוחנים במועדון חלופות לעמדת המאמן".