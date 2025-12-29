בעד משפחות, נגד דתיים? מנהלת הליגות בכדורגל, פרסמה היום (שני) את מועדי מחזורים מספר 18-20 בשתי הליגות המקצועניות בכדורגל, ליגת העל והליגה הלאומית.

כחלק מהניסיון של מנהלת הליגות לאפשר למשפחות וילדים להגיע למשחקי הכדורגל ולהקדים את שעות ולקיימם בשעות בהן יש אור יום בחוץ, החליטו אלה לצאת עם פיילוט במחזורים הקרובים לפיו משחקים בליגת העל, יוקדמו ביום ויתקיימו כבר ביום שישי, טרם כניסת השבת.

"כפי שהובטח בעבר, במחזורים אלו וכחלק מפיילוט שמקיימת המנהלת, הועברו בשני מחזורים (18 ו-20) משחקים ליום שישי", נכתב בהודעת המנהלת.

לדברי המנהלת כאמור, "‏הדבר נעשה כחלק מרצון המנהלת להנגיש את המשחק, ימי ושעות המשחקים לטובת ציבור האוהדים ועל מנת לאפשר למשפחות נשים וילדים להגיע למגרשים בשעות מוקדמות ונוחות".

עם זאת, הרצון הטוב של המנהלת פוגע ברגשות הדת של שומרי השבת והמסורת, כאשר משחקים אלו שהוקדמו, אמנם יתחילו בטרם כניסת השבת, אך יסתיימו לאחר כניסתה של שבת קודש ובטח שדבר זה יגרום גם לחילול שבת של המונים.

על פי פרסום מועדי המשחקים, משחקה של מכבי נתניה מול הפועל ירושלים במסגרת מחזור מספר 18 יחל בשעה 15:00 כאשר השבת תיכנס בשעת 16:17, והפועל ירושלים תשחק שוב ביום שישי בשעה 15:00 במסגרת המחזור ה-20 של ליגת העל בכדורגל כשתארח באצטדיון טדי שבבירה את הפועל פתח תקווה.

יש לציין כי מלבד אלה, משחקים נוספים במסגרת המחזורים הללו יתקיימו בזמן שבת, כאשר מכבי ת"א תארח את בני סכנין בשבת הבאה בשעה 15:00, בית"ר ירושלים תתארח אצל הפועל פתח תקווה בעוד שבועיים בשבת בשעה 15:00 וגם אוהדיה הדתיים ושומרי השבת של מכבי חיפה ייאלצו להתעדכן על תוצאת משחקה מול מכבי נתניה במחזור ה-20, רק לאחר צאת השבת כאשר המשחק בין השתיים יחל גם הוא בשעה 15:00 ביום השבת. פיילוט או ניסיון להדיר אוהדים דתיים ושומרי מסורת ממגרשי הכדורגל?