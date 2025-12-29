הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, זימן אתמול (ראשון) את אלוף-משנה (מיל') יואב ירום לשיחה בעקבות האירוע בו נפלו סמל גור קהתי ז"ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך ארליך ז"ל בלבנון.

השיחה התקיימה לאחר סגירת תיק החקירה הפלילי נגד ירום, בעקבות החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, ובמהלכה הוצג לרמטכ"ל התחקיר המבצעי של האירוע.

הרמטכ"ל קיבל את התחקיר המבצעי והחליט לנקוט בצעדים פיקודיים חמורים כלפי ירום: הוא יקבל נזיפה פיקודית חמורה, יודח משירות מילואים ויסיים את שירותו בצה"ל.

הרמטכ"ל הדגיש כי מדובר בכישלון מבצעי חמור שהביא לתוצאות טראגיות, וציין כי התנהלותו של ירום כללה פגמים חמורים בהיערכות לקראת הפעולה ובמהלכה, כמו גם בהכנסת אזרח לשטח לחימה ללא האישורים הנדרשים וללא היערכות מבצעית מתאימה.

בנוסף, הרמטכ"ל ציין כי חלק מהפגמים שהתגלו במהלך התחקיר מעידים על פערים תרבותיים ומבצעיים בצה"ל, שיש לטפל בהם באופן מערכתי.