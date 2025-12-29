משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מפרסמים את נתוני העלייה לשנת 2025, מהם עולה כי השנה התאפיינה ביציבות יחסית במספר העולים שהגיעו לישראל בצל המלחמה, בהתחזקות מגמת העלייה של צעירים מהמערב, ובגידול משמעותי בקצב העלייה מצרפת ומבריטניה.

על פי נתוני משרד העלייה והקליטה, מאז תחילת השנה הגיעו לישראל 21,900 עולים מ־105 מדינות שונות. פילוח הנתונים מעלה כי רוסיה עדיין מובילה במספר העולים, עם כ־8,300 עולים (ירידה של כ־57% לעומת כ־19,500 אשתקד). אחריה ארצות הברית עם 3,500 עולים, עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת ו-30% משנת 2023. מצרפת נרשם זינוק של 45%, עם כ־3,300 עולים, לעומת 2,228 עולים בשנת 2024 וקפיצה של 200% מצרפת. בריטניה נמצאת במגמת עלייה שנה שנייה ברציפות, עם 840 עולים לעומת 700 בשנה שעברה- עלייה של 19%, וכמעט 100% בשנה שקדמה לה, והמגמה צפויה להימשך.

לשם השוואה, בשנת 2023 עלו לישראל 2,717 עולים מארה"ב, 1,109 עולים מצרפת ו-406 עולים מבריטניה.

העלייה לישראל בשנת 2025 התאפיינה באחוז גבוה של עולים צעירים בגילאי 18-35, המהווים כשליש מכלל העולים.

עוד עולה מנתוני הסוכנות היהודית כי במהלך השנה נפתחו תיקי עלייה לכ־30 אלף יהודים ברחבי העולם. המדינות המובילות הן צרפת ורוסיה, והגידול המשמעותי ביותר נרשם בבריטניה (עלייה של 70%) ובאוסטרליה (עלייה של 67%). מרכז העלייה הגלובלי של הסוכנות היהודית קיבל במהלך השנה למעלה מ־126 אלף פניות טלפוניות ממתעניינים בעלייה, בשפות שונות ובהן אנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית.

על פי נתוני הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה, למעלה מ־20 אלף איש השתתפו במהלך שנת 2025 בירידי עלייה ברחבי העולם. השנה, לראשונה, נערך יריד עלייה גם באוסטרליה - בערים סידני ומלבורן בהשתתפות השר אופיר סופר. הירידים אורגנו על ידי משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, ארגון אופק ישראלי וההסתדרות הציונית העולמית. ירידי העלייה מאפשרים קבלת מידע ראשוני למתעניינים, הכוונה לעולים שכבר פתחו תיקי עלייה, וחשיפה לשירותי ממשלה שונים. בכל יריד הוקמו דוכנים של משרדי ממשלה, בנקים, מוסדות אקדמיה, רשות התעסוקה ורשויות מקומיות. בין המדינות שבהן התקיימו ירידי עלייה השנה: ארה"ב, צרפת, בריטניה, אוקראינה (קייב), גאורגיה (טביליסי), ארגנטינה, מקסיקו, דרום אפריקה ואוסטרליה. בצרפת לבדה השתתפו השנה למעלה מ־13 אלף איש במספר ירידי עלייה שנערכו במדינה. עוד אלפים השתתפו בירידי עלייה שנערכו על ידי נפש בנפש בצפון אמריקה.

בשנת 2026 צפויים לעלות לישראל כ־1,200 מבני קהילת בני המנשה, במסגרת החלטת ממשלה שהוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם שר העלייה והקליטה אופיר סופר, ובשיתוף הסוכנות היהודית, רשות האוכלוסין וההגירה והרבנות הראשית.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "בשנה החולפת המשכנו לראות את המגמה שהחלה אשתקד של גידול בעלייה לישראל ממדינות המערב. ניתן להבחין כי במדינות כגון צרפת ובריטניה, שבהן האנטישמיות נמצאת במגמת עלייה, ובמקביל לפעילות סיזיפית ומתמשכת של המשרד לעידוד עלייה נרשמת עלייה גוברת במספר העולים לישראל. בתמיכתו של רה"מ, אנחנו מקדמים החלטת ממשלה רחבת היקף לעידוד עלייה ממדינות שבהן האנטישמיות גוברת. זאת, לצד הרחבת מערך ליווי העולים ברחבי ארצות הברית וקנדה. צעדים אלו, יחד עם התוכניות הרבות לשילוב עולים בתחומי התעסוקה, הדיור, ההשכלה הגבוהה והקהילה, צפויים לעודד עלייה נוספת ולחזק את מדינת ישראל".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף במיל' דורון אלמוג: "העלייה לישראל בשנת 2025 היא עדות מרגשת לחוסנו של העם היהודי ולכוחה של הרוח הציונית, גם בתקופה של אתגרים ביטחוניים ולאומיים. דווקא בצל המלחמה, אלפי צעירים ומשפחות בחרו לקשור את גורלם במדינת ישראל ולבנות כאן עתיד משותף. העלייה היא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל, דמוגרפי, חברתי, כלכלי וערכי. תפקידה של הסוכנות היהודית הוא ללוות כל עולה כבר מהשלב הראשון, לחזק את הקהילות בארץ ובתפוצות ולהבטיח קליטה משמעותית שתהפוך את הבחירה בעלייה לסיפור של שייכות, תרומה ותקווה לדורות הבאים".