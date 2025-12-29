מרגש: הטלפון של הרצוג לאימו של איתן אוסטר הי"ד אבי קנר; סטילס: מעיין טואף, לע"מ

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בחברת רפאל בצפון הארץ והדגיש את השפעתה של מערכת הלייזר "אור איתן" על עתיד הביטחון של מדינת ישראל.

במהלך הביקור, קיבל הנשיא סקירה מקיפה על הפיתוחים המתקדמים של החברה, ובפרט על מערכת "אור איתן", אשר הועברה לצה"ל אתמול.

הנשיא הרצוג שיבח את המערכת, שנחשבת לפריצת דרך טכנולוגית עולמית, והביע התרגשות רבה ממהפכת ההגנה האווירית שמביאה עמה. "מערכת 'אור איתן' משנה את פני הלחימה וההגנה בעולם כולו", אמר. הוא ציין כי זו גם תרומה משמעותית לביטחון העולמי, במטרה להתמודד עם איומים אזוריים משותפים.

בהמשך הביקור, הנשיא צלצל ליעל אוסטר, אימו של סרן איתן אוסטר ז"ל, שנפגע במהלך קרב בלבנון, ואמר לה כי זו "זכות גדולה" שהמערכת נקראת על שמו של גיבור ישראל. הנשיא גם סייר בקווי הייצור של מערכת "כיפת ברזל" ושוחח עם עובדי הייצור של החברה.

הנשיא בביקור ברפא"ל צילום: מעיין טואף, לע"מ

בהתייחסות לשיח הביטחוני עם אויבי ישראל אמר הנשיא הרצוג: "אנחנו מציעים לאויבנו לא להתעסק איתנו, ולהבין שישראל היא עובדה קיימת. במקום לבוא בשיח של מלחמה - לבוא בשיח של שלום".

יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי החברה גאה להציג את מערכת "אור איתן" לנשיא המדינה, אשר נמסרה לצה"ל כציון דרך היסטורי ומתחילת עידן הלייזר בביטחונה של ישראל. "המערכת משדרגת את יכולות ההגנה וההתקפה של ישראל ותחולל שינוי בטכנולוגיות הביטחוניות ברחבי העולם", אמר שטייניץ.

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, הוסיף כי העובדים והעובדות ברפאל גאים בהשגת הישגים טכנולוגיים חסרי תקדים, שהופכים את ישראל למובילה עולמית בטכנולוגיות ביטחוניות. "אנו משאירים את ישראל בחזית החדשנות במאבק הגנה והתקפה".