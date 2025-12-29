מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לתיקון החוק להפסקת פעילות אונר"א.

להצעה מוזגו גם הצעות פרטיות של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך ושל חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. ההצעה אושרה ברוב של 59 תומכים מול 7 מתנגדים.

הצעת החוק, שזכתה לתמיכה רחבה, כוללת סדרת סנקציות נגד הארגון, ומסמנת את סיום דרכו של אונר"א במדינה.

החוק החדש מבטל את חסינות האומות המאוחדות כלפי אונר"א, פקידיה ונכסיה, ומטיל מגבלות כלכליות ותשתיתיות משמעותיות. בין הסנקציות: ניתוק שירותי החשמל, המים והגז לכל נכס שבו אונר"א רשומה כצרכנית, איסור על גופים פיננסיים לספק שירותי בנקאות או תשלום לארגון, ודרישה לספקי התקשורת לנתק את שירותי הבזק לאונר"א.

בנוסף, החוק קובע כי המדינה והרשויות המקומיות יהיו מוסמכות לתפוס חזקה במקרקעין המוחזקים על ידי אונר"א בתוך 30 יום.

במהלך דבריה לאחר אישור החוק, ח"כ סון הר-מלך ציינה כי "אונר"א הוא ארגון טרור שהיה שותף מלא לטבח, לחטיפה ולרצח בשביעי באוקטובר. היום מדינת ישראל קבעה בקול ברור שאין לו יותר מקום בשטחה. אנחנו לא באנו להצהיר הצהרות, אלא לשנות את המציאות בשטח ולהשיב את הריבונות והכבוד הלאומי".

השר אלי כהן הוסיף "אונר"א שימש כזרוע ביצועית של החמאס, העסיק מחבלים שהשתתפו בטבח השביעי באוקטובר, והוא מחנך צעירים פלסטינים לטרור ולשנאת ישראל. לארגון שמשמש כבית גידול להסתה ורצח אין זכות קיום, ובהתאם אישרנו את תיקון החקיקה שיחייב ניתוק כל מגע עם אונר"א".