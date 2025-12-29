פגעי מזג האוויר החריגים בימים האחרונים גרמו להתמוטטות חלל תת-קרקעי בצפון רצועת עזה, שחשפו מנהרה של חמאס, כך דווח ב-ynet.

על פי הדיווח, המנהרה התגלתה בסריקה שביצעו לוחמי גדוד 12 של חטיבת גולני, לאחר שזיהו התמוטטות של קרקע עקב הגשמים הכבדים באזור החיץ שבין הגבול עם ישראל למחנה הפליטים אל-מוואסי.

המנהרה, שנמצאת כ-800 מטרים מהגבול, נמצאת כעת תחת בדיקה על מנת לבדוק את התוואי שלה ואת הסתעפויותיה.

החשד בצה"ל הוא כי מדובר במנהרה של חמאס, שהייתה עד כה סמויה ולא התגלתה בחיפושים במהלך המלחמה ולפניה.

צה"ל הדגיש כי פעילויות איתור המנהרות נמשכות כל הזמן, הן בצד הישראלי של הקו הצהוב והן באזור החיץ הצמוד לגדר המערכת.