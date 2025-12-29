ארגון הטרור חמאס ממשיך במדיניות ההונאה מול הממשל האמריקני והזירה הבין־לאומית, במטרה לקדם את יעדיו המדיניים ברצועת עזה.

בראיון לערוץ "אל־ערביה" שיבח חאזם קאסם, דובר מטעם חמאס, את הנשיא האמריקני דונלד טראמפ על מאמציו הניכרים להגיע להפסקת אש ברצועת עזה.

קאסם הוסיף כי הוא סמוך ובטוח ביכולתו של טראמפ להביא שלום לעזה ולאזור, וציין כי ארצות הברית היא הגורם היחיד המסוגל לכפות על ישראל ליישם את ההסכמים.

לקראת הפגישה הצפויה בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לנשיא טראמפ בפלורידה קרא קאסם לטראמפ להמשיך ללחוץ על ישראל למלא אחר כל סעיפי הסכם הפסקת האש, כדי להביא לשלום "אמיתי ובר־קיימא".

במקביל לאמירות התומכות ב"שלום" שהופנו לממשל האמריקני, פרסמה חמאס הודעה רשמית המכוונת לציבור הפלסטיני, שבה נאמר כי הארגון יישאר נאמן לעקרונותיו הכוללים את השמדתה של ישראל ו"הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים".