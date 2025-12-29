עלאא עבד אל-פתאח, פעיל למען הדמוקרטיה המחזיק באזרחות מצרית ובריטית, ניצב בימים האחרונים בפני קריאות לגרשו מבריטניה בעקבות פרסומים קודמים שלו ברשתות החברתיות.

עבד אל-פתאח נעצר במצרים בספטמבר 2019 לאחר שהואשם בהפצת חדשות כוזבות, לאחר שלטענת התביעה פרסם פוסט בפייסבוק בו טען כי הרשויות במצרים משתמשות בעינויים קשים. בדצמבר 2021 גזר עליו בית משפט במצרים חמש שנות מאסר לאחר שהורשע בהפצת חדשות כוזבות.

בחודש ספטמבר האחרון העניק נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חנינה לעבד אל-פתאח, והוא שוחרר מהכלא. בשנת 2021 קיבל אזרחות בריטית, מאחר שאמו ילידת לונדון, ולאחר שחרורו שב לבריטניה.

לאחר חזרתו למדינה, צצו מחדש ציוצים ופוסטים שפרסם בעבר, בהם התבטא באנטישמיות והסתה לאלימות. באחד הציוצים כתב, "אני רואה בהריגת כל קולוניאליסט, ובמיוחד ציונים, כגבורה. אנחנו צריכים להרוג עוד מהם".

בציוץ נוסף משנת 2012 כתב, "אני גזען. אני לא אוהב אנשים לבנים". בפרסום אחר כתב, "למשטרה אין זכויות. אנחנו צריכים להרוג את כולם".

בעקבות הביקורת הציבורית והקריאות לגרשו מבריטניה, התנצל עבד אל-פתאח על דבריו. "אני מבין עד כמה הם מזעזעים ופוגעים, ועל כך אני מתנצל באופן חד משמעי", אמר לתקשורת הבריטית.

עוד הוסיף, "אני מזועזע מכך שבדיוק כאשר אני מתאחד עם משפחתי בפעם הראשונה מזה 12 שנים, כמה ציוצים היסטוריים שלי פורסמו מחדש ונעשה בהם שימוש כדי להטיל ספק ולתקוף את היושרה שלי וערכיי, מה שהסלים עד לקריאות לשלילת אזרחותי. אני לוקח ברצינות רבה האשמות באנטישמיות. תמיד האמנתי שסקטוריאליות וגזענות הן הכוחות המרושעים והמסוכנים ביותר, ועשיתי את חלקי ושילמתי את המחיר על עמידה על זכויותיהם של מיעוטים דתיים במצרים".