שירות בתי הסוהר סירב לבקשתו להתייחדות של אסיר העולם עמירם בן אוליאל, שהורשע בשלוש עבירות של רצח בפיגוע הצתת בית משפחת דוואבשה בכפר דומא.

במסמך של שב"ס צוין כי הוקם חשבון פייסבוק תחת השם "צדק לעמירם", במטרה לקדם את שחרורו ולשפר את תנאי כליאתו, וכן כי פורסם כרוז שבועי הקורא להצטרף להפגנות תמיכה.

ממטה צדק לעמירם נמסר: "עמירם בן אוליאל הוא האסיר שהכי נרדף בישראל בידי השב"כ והחונטה המשפטית. הוא עונה בעינויים קשים והוא הורשע בתיק למרות עדויות ברורות של עדי ראייה שמתארים שני מציתים שהגיעו ברכב ונכנסו לתוך בית, והכל בניגוד מוחלט להרשעה שמתארת סיפור אחר לגמרי ועוד שלל פגמים וחורים קשים בתיק. כעת השב"כ והחונטה המשפטית מנסה להשתיק גם את הביקורת על תפירת התיק לבן אוליאל. בדמוקרטיה אמיתית עמירם היה משוחרר והמענים שלו היו בכלא".